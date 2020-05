"Invazia Venezuelei": Cei doi americani au fost inculpati pentru terorism

Ziare.

Luke Denman (34 de ani) si Airan Berry (41 de ani) sunt acuzati de "terorism, conspiratie, trafic de arme si asociere" cu infractori, potrivit AFP.In cazul in care vor fi gasiti vinovati, cei doi risca pedepse de pana la 30 de ani de inchisoare, a precizat Tarek William Saab.Venezuela a anuntat duminica zadarnicirea unei incursiuni maritime a unor "mercenari teroristi" care au incercat sa debarce in tara venind dinspre Columbia vecina, dar au fost capturati. Potrivit autoritatilor venezuelene, au fost arestate 15 persoane, dintre care doi americani. Nicolas Maduro ii acuza constant pe adversarii sai politici, in special pe presedintele parlamentului de la Caracas, Juan Guaido, ca incearca sa preia puterea cu sprijinul Washingtonului.Recunoscut de SUA si de alte circa 50 de state ca presedinte interimar al Venezuelei, Juan Guaido il acuza la randul sau pe presedintele Nicolas Maduro ca este un "uzurpator" al puterii pe care o pastreaza dupa alegerile "frauduloase" din 2018.Totusi, in pofida sprijinului oferit de Donald Trump, Guaido nu a reusit deocamdata sa-l inlature de la conducere pe Maduro, care controleaza in continuare armata si este sprijinit de Rusia, China si Cuba.