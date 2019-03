Juan Guaido, autoproclamat presedinte, ar putea fi arestat la revenirea in Venezuela: Avem putine de sarbatorit si atatea de facut

Ziare.

Guvernul lui Maduro i-a interzis lui Guaido sa calatoreasca in strainatate, iar Statele Unite se tem ca acesta nu va mai putea intra in tara.In ultimele zile, el a vizitat mai multe tari sud-americane pentru a gasi sprijin pentru campania sa de a forma un guvern de tranzitie si de a-l inlatura pe Maduro, pe care il considera un uzurpator.Guaido a vizitat Brazilia , Argentina si Paraguay , dupa ce a fost in Columbia pentru a incerca sa rezolve problema ajutoarelor umanitare trimise Venezuelei si blocate la granita."Anunt revenirea mea acasa din Ecuador", a spus Guaido la o conferinta de presa din Salinas, unde a participat si presedintele ecuadorian Lenin Moreno, potrivit Reuters.Guaido nu a dat insa detalii legate de intoarcerea in Venezuela Plecarea lui din Ecuador este programata duminica, la ora locala 09.30, potrivit programului guvernului ecuadorian stabilit pentru vizita lui.Liderul opozitiei ar putea fi arestat de autoritatile venezuelene la revenirea in tara. Curtea Suprema a impus restrictia de calatorie dupa ce el a invocat, pe 23 ianuarie, o prevedere din Constitutie si s-a proclamat presedinte interimar.Guaido a mai spus ca venezuelenii ar trebui sa iasa din nou in strada, luni si marti, chiar daca in Venezuela, ca in alte tari sud-americane, are loc sarbatoarea Carnavalului."Avem putine de sarbatorit si atatea de facut", a subliniat el.Daca administratia americana nu a exclus interventia militara impotriva lui Maduro, este putin probabil ca aliatii sud-americani ai lui sa emita sanctiuni.