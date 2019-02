Juan Guaido multumeste Romaniei, dupa ce Iohannis l-a recunoscut ca presedinte al Venezuelei

Gracias al Gobierno de Rumania por su reconocimiento a nuestra lucha para retomar el orden constitucional y lograr elecciones libres en Venezuela. #EuropaEstaConVzla https://t.co/S5XeCungss - Juan Guaido (@jguaido) 8 februarie 2019

Juan Guaido a multumit, de fapt, Guvernului pentru ca tara noastra i-a recunoscut functia in care s-a autoproclamat acum doua saptamani.Presedintele roman Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca a luat in considerare situatia legala, politica si diplomatica din Venezuela inainte de a lua aceasta decizie, scrie El Nacional "Multumesc Guvernului Romaniei pentru ca a recunoscut lupta noastra pentru a restabili ordinea constitutionala si a obtine organizarea de alegeri libere in Venezuela", a scris pe Twitter Juan Guaido, dupa anuntul venit de la Bucuresti. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri dimineata, pozitia oficiala a Romaniei in chestiunea venezueleana , aratand ca il recunoaste pe Juan Guaido in calitatea de presedinte interimar al Venezuelei.Anuntul vine dupa aproape 2 saptamani in care Romania, tara care asigura presedintia semestriala rotativa a Consiliului Uniunii Europene, a tacut, in timp ce statele democratice au recunoscut legitimitatea lui Juan Guaido de a-l inlocui pe dictatorul Nicolas Maduro.La ora actuala, Rusia si China il sprijina pe Nicolas Maduro, in timp ce 19 state europene s-au alaturat SUA, fiind gata sa il recunoasca pe Juan Guaido drept presedinte interimar al Venezuelei. Italia, in schimb, a uzat de dreptul de veto, impiedicand adoptarea unei pozitii comune a Uniunii Europene in acest sens.