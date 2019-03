Juan Guaido se va intoarce luni in Venezuela si face apel la manifestatii

#Venezuela



Tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al pais.



Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el pais, manana a las 11:00 am.



Atentos a las redes oficiales, estaremos informando puntos de concentracion #VamosBien porque vamos todos. iVamos Venezuela!- Juan Guaido (@jguaido) March 3, 2019

Ziare.

com

"Imi anunt intoarcerea in tara.", a scris Guaido, care a incalcat o interdictie de iesire din tara deplasandu-se in Columbia vecina, apoi in Brazilia Paraguay , Argentina si in cele din urma in Ecuador.Juan Guaido, presedinte interimar recunoscut la sfarsitul lunii ianuarie de circa 50 de tari, le cere sustinatorilor sai sa fie "atenti la conturi verificate" pe retelele de socializare care ii vor informa despre locurile de adunare. "", a adaugat el.Intoarcerea opozantului reprezinta o sfidare pentru presedintele Nicolas Maduro, care trebuie sa decida daca il aresteaza, cu riscul de a provoca o reactie puternica internationala in special din partea SUA, sau il va lasa sa revina fara probleme, ceea ce va submina autoritatea sefului statului.