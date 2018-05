Maduro a fost ales presedinte al Venezuelei, dupa un scrutin contestat in tara si peste hotare

Ziare.

Potrivit comisiei electorale nationale, prezenta la urne a fost de 46,1%, fata de 80% la precedentele alegeri prezidentiale, din 2015. De data aceasta, principalele forte de opozitie au facut apel la boicot, transmit agentiile de presa internationale.Datele oficiale anuntate de comisie arata ca, iar cel mai bine plasat adversar,; pe liste erau inscrisi aproximativAtat Falcon, cat si un alt candidat, pastorul Javier Bertucci, au afirmat ca, deoarece au avut loc numeroase nereguli. Printre altele, in apropierea unor sectii de votare au fost amplasate circa 13.000 de standuri pro-guvernamentale. Cu scopul de a creste participarea la vot - si implicit legitimitatea alegerii lui Maduro - multe sectii si-au prelungit programul dupa ora oficiala de inchidere.Presedinta Consiliului Electoral National, Tibisay Lucena, a sustinut ca nu au existat decat reclamatii sporadice privind unele nereguli, iar Maduro a declarat presei ca autoritatea electorala a fost in masura sa tina sub control astfel de incidente.Nicolas Maduro a ajuns presedinte in 2013, fara a fi ales, dupa moartea predecesorului sau, Hugo Chavez, si se proclama continuator al doctrinei socialist-populiste cunoscute sub numele de "chavism". A fost ales printr-un scrutin extraordinar in 2015, iar in urma scrutinului de duminica, va dispune de un nou mandat prezidential, de data aceasta de 6 ani, incepand din ianuarie 2019.Pe plan international, Statele Unite si grupul de la Lima - o alianta de 14 state din America Latina si Caraibe - au anuntat dinainte ca nu recunosc scrutinul, deoarece este nedemocratic; opozitia venezueleana nu a avut posibilitatea de a inscrie un candidat unic cu sanse reale, din cauza termenului prea scurt in care au fost organizate alegerile anticipate.Vineri, SUA au anuntat noi sanctiuni impotriva unor oficiali ai regimului de la Caracas, iar duminica, secretarul de stat american, Mike Pompeo, si adjunctul acestuia, John Sullivan, au respins din nou legitimitatea procesului electoral.Pompeo a scris pe Twitter ca "alegerile frauduloase nu rezolva nimic", iar Sullivan a declarat la Buenos Aires, inaintea unei reuniuni a G20, ca se vor discuta si alte sanctiuni, posibil in domeniul petrolier, insa acestea trebuie sa afecteze doar oficialii, nu si poporul venezuelean.