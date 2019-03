Maduro acuza un nou atac cibernetic al SUA, care ar mentine tara sa in bezna de peste 48 de ore

Ziare.

com

"Astazi (sambata), 9 martie, avansasem la aproape 70% (in restabilirea electricitatii) cand, la jumatatea zilei, am primit un nou atac cibernetic vizand una din sursele de energie care functiona perfect. Asta a anulat tot ce realizasem", a explicat Nicolas Maduro in fata miilor de simpatizanti reuniti la Caracas.Venezuela s-a scufundat in haos dupa uriasa pana de curent care a inceput, joi, la orele 20:50 GMT si a afectat aproape intreaga tara, chiar daca vineri curentul a revenit partial in unele cartiere din Caracas inainte de a se intrerupe din nou, relateaza AFP. Autoritatile afirma ca un sabotaj a paralizat cea mai importanta hidrocentrala din Venezuela, Guri, situata in sudul tarii.Potrivit ministrului Comunicatiilor, pana de curent a fost declansata de un prim "atac cibernetic contra sistemului automatizat" al hidrocentralei Guri, care furnizeaza 80% din necesarul Venezuelei.Numerosi experti atribuie insa defectiunea lipsei de investitii din partea Guvernului in intretinerea infrastructurii.De la 23 ianuarie, Venezuela are doi presedinti: Nicolas Maduro, care a inceput un al doilea mandat contestat din cauza acuzatiilor de frauda care umbresc realegerea sa, si Juan Guaido, presedintele Adunarii nationale, care s-a autoproclamat presedinte interimar si a fost recunoscut de peste 50 de tari.