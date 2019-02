Maduro il avertizeaza pe Trump: Iti vei pata mainile de sange, repetati razboiul din Vietnam in Venezuela

Ziare.

com

Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat intr-un interviu acordat postului tv CBS ca o interventie militara in Venezuela ramane o "optiune".In replica, Nicolas Maduro a afirmat: "Donald Trump trebuie sa se opreasca! Face greseli prin care isi va pata mainile de sange si va avea mandatul patat de sange. Trebuie sa ne respectam unii pe altii, altfel veti repeta Vietnamul in America Latina?"Intrebat intr-un interviu daca situatia de criza din Venezuela poate conduce la razboi civil, Maduro a precizat: "Nu poate raspunde nimeni cu certitudine la aceasta intrebare. Totul depinde de nivelul de nebunie si de agresivitate al imperiului nordic si al aliatilor occidentali. Noi cerem sa nu intervina nimeni in afacerile noastre interne si ne pregatim sa ne aparam tara".Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis sa il recunoasca pe Juan Guaido, liderul opozitiei, ca fiind presedinte interimar al Venezuelei. Juan Guaido, seful Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei, dar zeci de mii de persoane continua protestele, denuntand fraude electorale.Administratia Vladimir Putin a avertizat ca va face totul pentru apararea presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, dupa ce, pe fondul speculatiilor privind o presupusa invazie militara prin Columbia, Casa Alba a reiterat ca presedintele Donald Trump mentine "toate optiunile".In decembrie 2018, presedintele venezuelan, Nicolas Maduro, a declarat ca John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, coordoneaza un plan al Statelor Unite de invadare a Venezuelei. Relatiile Venezuelei cu Statele Unite sunt tensionate de multi ani.Administratia Vladimir Putin a anuntat ca il considera pe Nicolas Maduro presedintele legitim al Venezuelei. Kremlinul a avertizat Statele Unite ca ingerintele in Venezuela sunt "inacceptabile", catalogand drept "extrem de periculoase" declaratiile oficialilor americani privind o posibila interventie militara. Rusia a acuzat Statele Unite ca sustin protestele care au generat de cativa ani o criza politica grava in Venezuela. China, Turcia, Siria si Iranul au exprimat sustinere pentru regimul Nicolas Maduro.