Maduro respinge ultimatumul european, se declara pregatit de un dialog si nu exclude o intalnire cu Trump

Ziare.

com

Intr-un interviu acordat postului CNN Turk, liderul venezuelean se declara totodata pregatit de dialog si apreciaza ca o intalnire cu Donald Trump este putin probabila, dar nu este imposibila.Administratia americana, care l-a recunoscut prima pe opozantul Juan Guaido dupa ce acesta s-a proclamat "presedinte" interimar, a indemnat statele din comunitatea internationala "sa-si aleaga tabara" si sa isi intrerupa relatiile financiare cu Guvernul lui Maduro.Franta, Germania, Marea Britanie si Spania au anuntat ca sunt pegatite sa-l recunoasca pe Guaido, la randul lor, daca nu se organizeaza alegeri in termen de opt zile, relateaza Reuters.Rusia, care sustine actuala putere la Caracas, a catalogat acest ultimatum drept absurd, iar ministrul venezuelean de Externe drept "pueril".Canada si alte numeroase tari din America Latina care s-au aliniat Washington-ului si unii europeni considera frauduloase alegerile prezidentiale venezuelene de la 20 mai.Nicolas Maduro, care a obtinut o victorie in acest scrutin - boicotat de opozitie -, a fost investit in al doilea mandat la 10 ianuarie.Pentru moment, armata venezueleana ii ramane loiala sefului statului, insa unele fisuri apar in randul acesteia.Atasatul militar al Venezuelei la Washington, colonelul Jose Luis Silva, a anuntat ca nu-l mai recunoste pe Nicolas Maduro drept presedinte legitim si si-a indemnat "fratii militari" sa-l sustina pe Juan Guaido