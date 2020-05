Maduro vrea sa-i judece local pe cei doi americani acuzati de "invadarea" Venezuelei

Ziare.

Luke Denman si Airan Berry "au marturisit" ca au organizat aceasta tentativa "de invazie", dejucata in noaptea de sambata spre duminica, a adaugat Nicolas Maduro, in cadrul unei conferinte de presa, dand asigurari ca Statele Unite si Columbia sunt la originea acestei operatiuni esuate, relateaza AFP.Cu cateva ore inainte, secretarul de Stat al SUA Mike Pompeo, fara sa-si asume responsabilitatea operatiunii, a dat asigurari ca Washingtonul va face totul pentru repatrierea celor doi cetateni americani.Luni, presedintele Nicolas Maduro a sustinut ca 15 persoane, intre care doi cetateni americani, au fost arestate in ultimele doua zile pentru o tentativa esuata de invazie dinspre mare in Venezuela Potrivit presedintelui venezuelean, aceste persoane ar fi fost implicate intr-un complot coordonat de Washington ce viza inlaturarea sa de la putere.Presedintele Donald Trump a negat orice implicare din partea guvernului american.