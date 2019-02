Mai multe state UE l-au recunoscut pe Guaido presedinte al Venezuelei, in timp ce Maduro ameninta cu razboiul civil

Maduro anunta razboi civil

"Il recunosc pe presedintele Adunarii Nationale a Venezuelei, domnul Juan Guaido, in functia de presedinte interimar", a declarat premeirul Spaniei, Pedro Sanchez, intr-un interviu televizat, adaugand ca Venezuela are nevoie de alegeri libere si corecte cat mai curand posibil.Jeremy Hunt, ministrul britanic de Externe, a declarat intr-un mesaj postat pe Twitter ca "Nicolas Maduro nu a cerut alegeri prezidentiale in conformitate cu ultimatumul de opt zile pe care i l-am oferit. Ca urmare, Marea Britanie, impreuna cu aliatii sai europeni, il recunosc pe Juan Guaido ca presedinte interimar pana la organizarea unor noi alegeri"."Danemarca il recunoaste pe presedintele Adunarii Nationale pana la urmatoarele alegeri libere si democratice", a afirmat ministrul danez de Externe, Anders Samuelsen, adaugand ca "aplauda declaratiile similare ale altor state membre UE".Cancelarul austriac Sebastian Kurz a informat de asemenea ca il recunoaste pe Juan Guaido ca presedinte interimar al Venezuelei.Sapte state din Uniunea Europeana i-au dat lui Maduro un ultimatum pana duminica sa ceara alegeri anticipate, avertizand ca il vor recunoaste pe Juan Guaido in functia de presedinte.Franta, Germania, Spania si Marea Britanie si-au coordonat indeaproape sustinerea pentru Guaido. Niciuna dintre aceste tari nu este de acord cu o interventie militara sugerata de presedintele american Donald Trump.Intre timp, Nicolas Maduro a transmis ca nu poate exclude pozibilitatea izbucnirii unui razboi civil in Venezuela, in contextul in care pozitia sa este pusa in pericol din ce in ce mai mult de presiunea internationala.Intr-un interviu televizat, Maduro l-a avertizat pe presedintele american Donald Trump ca va "pata cu sange" Casa Alba daca va interveni in criza din Venezuela."Azi, nimeni nu poate raspunde cu certitudine acestei intrebari. Totul depinde de nivelul de agresivitate al imperiului nordic (Statele Unite, n.red.) si al aliatilor vestici", a declarat Maduro, intrebat de posibilitatea izbucnirii unui razboi civil."Imi doresc ca nimeni sa nu mai intervina in afacerile noastre interne... suntem pregatiti sa ne aparam tara", a adaugat Maduro.Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca trimiterea de forte militare in Venezuela este "o optiune" care este luata in calcul, si a anuntat ca a respins propunerea la o intrevedere bilaterala formulata de omologul sau venezuelan, Nicolas Maduro.Nicolas Maduro a propus sambata alegerile legislative anticipate, in conditiile in care Juan Guaido, seful Adunarii Nationale de la Caracas, s-a autoproclamat presedinte interimar, fiind sustinut de protestatarii antiguvernamentali.Donald Trump, a decis sa il recunoasca pe Juan Guaido, liderul opozitiei, ca fiind presedinte interimar al Venezuelei. Juan Guaido, presedintele Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei, dar zeci de mii de persoane continua protestele, denuntand fraude electorale.