Mesajul SUA la conferinta de securitate de la Munchen: UE sa-l recunoasca pe Guaido. Atentie la Iran si Huawei!

"Facem apel astazi la Uniunea Europeana sa-si asume responsabilitatile in numele libertatii si sa-l recunoasca pe Juan Guaido ca singurul presedinte legitim al Venezuelei", a declarat Mike Pence, citat de AFP.El a afirmat inca o data, in numele Statelor Unite, ca presedintele contestat Nicolas Maduro "trebuie sa plece", acuzandu-l ca isi infometeaza propriul popor.Declaratiile lui Mike Pence cu privire la Venezuela se adauga surselor de tensiune americano-europene in crestere de cand la Casa Alba se afla presedintele Donald Trump.In discursul sau de la Munchen, Mike Pence a insistat ca tarile europene sa se retraga din acordul nuclear cu Irauln si le-a indemnat sa fie precaute fata de utilizarea de echipamente de telecomunicatii furnizate de gigantul chinez Huawei."A sosit timpul ca partenerii nostri europeni sa fie alaturi de noi si de poporul iranian. A sosit timpul ca partenerii nostri europeni sa se retraga din acordul nuclear cu Iran", a spus vicepresedintele american, citat de Reuters."Statele Unite au fost, de asemenea, foarte clare cu partenerii nostri de securitate in privinta amenintarii constituite de Huawei si de alte companii chineze de telecomunicatii. Trebuie sa ne protejam infrastructura critica de telecomunicatii, iar America ii cheama pe toti partenerii nostri de securitate sa fie vigilenti", a subliniat vicepresedintele Pence.