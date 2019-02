Nicolas Maduro acuza America ca vrea sa provoace un razboi in America de Sud

Ziare.

"Incearca sa monteze o criza cu scopul de a justifica escaladarea politica si o interventie militara in Venezuela pentru a provoca un razboi in America de Sud", a declarat liderul socialist, citat in engleza de ABC, in urma unui interviu realizat in spaniola, transmite AFP.In legatura cu reuniunea Grupului de la Lima, desfasurata luni la Bogota, unde s-au aflat vicepresedintele american, Mike Pence, si opozantul venezuelean Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar, Nicolas Maduro a denuntat o initiativa ce este "parte a politicii care incearca sa stabileasca un guvern paralel in Venezuela".Grupul de la Lima, alcatuit din tari ostile presedintelui Nicolas Maduro, a lansat un apel la o tranzitie democratica in Venezuela. El a denuntat "situatia umanitara grava", insa a respins folosirea fortei avuta in vedere de Washington, aliat al opozantului Juan Guaido.In acest interviu, Nicolas Maduro a mai afirmat ca administratia Trump este un "guvern extremist al Ku Klux Klan", apreciind ca Statele Unite doresc "petrolul Venezuelei" si ca sunt "pregatite sa merga la razboi pentru acest petrol".Intrebat despre posibilitatea de a-i permite opozantului Juan Guaido sa se intoarca in Venezuela, Nicolas Maduro a raspuns ca acesta trebuie "sa respecte legile"."Poate pleca si reveni si va avea probleme cu justitia, pentru ca justitia i-a interzis sa paraseasca tara", a declarat presedintele venezuelean.Mai devreme in cursul zilei de luni, Mike Pence i-a dat asigurari lui Juan Guaido, recunoscut de peste 50 de tari ca presedinte interimar, in legatura cu sprijinul "100%" al Statelor Unite, subliniind ca administratia de la Casa Alba nu respinge nicio optiune contra lui Nicolas Maduro, a carui realegere este considerata frauduloasa de adversarii sai.