Nicolas Maduro, somat de Germania, Franta si Spania sa convoace alegeri prezidentiale in Venezuela

"Guvernul Spaniei ii acorda presedintelui Nicolas Maduro opt zile pentru a convoca alegeri libere, transparente si democratice. Daca acest lucru nu se va intampla, Spania il va recunoaste pe Juan Guaido drept presedinte interimar care poate convoca aceste alegeri", a transmis"Daca Venezuela nu anunta alegeri in urmatoarele opt zile, vom fi pregatiti sa il recunoastem pe Juan Guaido presedinte interimar (...) ", a declarat, la randul sau,. Un mesaj similar a fost transmis deUniunea Europeana s-a limitat la a cere organizarea unui nou scrutin prezidential in Venezuela, fara a evoca posibilitatea recunoasterii lui Juan Guaido ca presedinte interimar.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis sa il recunoasca pe Juan Guaido, liderul opozitiei, ca fiind presedinte interimar al Venezuelei.Juan Guaido, presedintele Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat miercuri dupa-amiaza presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei, dar zeci de mii de persoane continua protestele, denuntand fraude electorale.In schimb, Administratia Vladimir Putin a anuntat ca il considera pe Nicolas Maduro presedintele legitim al Venezuelei. Kremlinul a avertizat Statele Unite ca ingerintele in Venezuela sunt "inacceptabile", catalogand drept "extrem de periculoase" declaratiile oficialilor americani privind o posibila interventie militara. Rusia a acuzat Statele Unite ca sustin protestele care au generat de cativa ani o criza politica grava in Venezuela. China, Turcia, Siria si Iranul au exprimat sustinere pentru regimul Nicolas Maduro.