O noua pana uriasa de curent in Venezuela. Guvernul acuza un ''atac electromagnetic''

Ziare.

com

Pana de curent s-a produs la Caracas la 20:41 GMT si a afectat, printre altele, reteaua de distributie a apei, serviciile de transport public si legaturile telefonice. Intreruperea furnizarii curentului electric a afectat, de asemenea, cel putin jumatate din cele 23 de state venezuelene, potrivit utilizatorilor de Twitter."Primele elemente ale anchetei realizate in regiunea Caroni (din sudul Venezuelei) sugereaza ca este vorba de un atac electromagnetic vizand sa afecteze sistemul de productie hidroelectric", a explicat ministrul Comunicatiilor, Jorge Rodriguez, care a promis ca reteaua electrica nationala va fi repusa in functiune "in cel mai scurt timp posibil". Semafoarele din Capitala au incetat sa functioneze provocand ambuteiaje serioase, dar si bancomatele, devenite indispensabile intr-o tara coplesita de hiperinflatie, unde banii lichizi si in special bancnotele cu valoare mare, care mai sunt utile, au devenit din ce in ce mai rare."Mi-e foame, as vrea sa mananc ceva, dar nu mai este niciun loc care sa accepte plata cu cardul de credit", a declarat pentru AFP Hernan Montalvo, care s-a plans ca nu avea suficienti bani in buzunar pentru a-si cumpara un hot-dog.Mai devreme in cursul zilei de luni, valuri de pietoni au invadat trotuarele dupa inchiderea metroului."Incearca sa ascunda amploarea tragediei rationalizand intreaga tara, dar esecul iti sare in ochi: au distrus reteaua electrica si nu au solutii", a reactionat pe Twitter liderului Opozitiei, Juan Guaido, presedintele Parlamentului care in ianuarie s-a autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei si a carui legitimitate este recunoscuta de aproximativ 50 de state, in frunte cu SUA.Opozitia pune aceste intreruperi de curent pe seama neglijentei si a coruptiei Guvernului.Compania nationala care produce curent electric s-a limitat sa anunte ca o pana de curent afecteaza mai multe sectoare din Capitala.Aceasta pana de curent survine intr-un context diplomatic tensionat cu Statele Unite, pe care autoritatile de la Caracas le-a acuzat, luni, ca i-au violat spatiul aerian cu un avion de spionaj.In ajun, oficiali americani au denuntat faptul ca un avion de lupta venezuelan s-a apropiat la foarte mica distanta de o aeronava americana, intr-un mod "agresiv" si "periculos", deasupra Marii Caraibilor si au calificat manevra ca fiind neprofesionista.Doua alte intreruperi pe scara larga a furnizarii de curent electric s-au produs in Venezuela in acest an, la inceputul si la sfarsitul lunii martie , cea din urma paralizand tara timp de o saptamana.Guvernul lui Nicolas Maduro a atribuit incidentele anterioare unor "atacuri teroriste", instigate de Opozitie cu sprijinul SUA asupra centralei hidroelectrice de la Guri, care furnizeaza 80% din curentul electric in Venezuela. Intreruperi de curent se produc frecvent in restul tarii, dar capitala este in mod obisnuit ocolita.