Parlamentul European cere UE sa-l recunoasca pe Juan Guaido drept presedinte ''legitim'' al Venezuelei

Eurodeputatii l-au recunoscut pe Juan Guaido drept "presedinte interimar legitim al Venezuelei" si si-au exprimat "sprijinul deplin" pentru programul sau, in acest text propus de principalele grupuri politice si aprobat cu o larga majoritate (439 pentru, 104 impotriva, 88 abtineri), relateaza AFP.Ei i-au cerut sefei diplomatiei europene Federica Mogherini si "statelor membre sa adopte o pozitie ferma si unita si sa-l recunoasca pe Juan Guaido drept singurul presedinte interimar legitim al tarii", in rezolutia adoptata in sesiune plenara la Bruxelles.Aceasta recunoastere a opozantului venezuelean, autoproclamat presedinte al Venezuelei, va fi exercitata "pana la organizarea de noi alegeri prezidentiale libere, transparente si credibile in vederea restabilirii democratiei" in Venezuela, au subliniat europarlamentarii.Cei 28 au declarat, sambata, ca Uniunea Europeana va lua "noi masuri" in cazul in care nu vor fi convocate "in urmatoarele zile" alegerile prezidentiale in Venezuela. In rezolutia adoptata joi, Parlamentul European "a condamnat ferm represiunea brutala si violentele, care s-au soldat cu morti si raniti " si a indemnat "autoritatile venezuelene sa puna capat tuturor incalcarilor drepturilor omului".De asemenea, PE a reafirmat "sprijinul sau neconditionat pentru Adunarea Nationala, singurul organism democratic legitim din Venezuela, a carui putere trebuie restabilita si respectata".