Parlamentul Venezuelei a declarat nelegitim noul mandat al presedintelui Maduro

Nicolas Maduro, in varsta de 56 de ani, a fost reales la 20 mai pentru inca un mandat de sase ani in urma unor alegeri contestate. Principalele partide de opozitie au boicotat votul marcat de o puternica absenta."Noi reafirmam caracterul nelegitim al lui Nicolas Maduro (...) . Incepand cu 10 ianuarie, el va uzurpa Presedintia, iar aceasta Adunare Nationala este, prin urmare, singura reprezentare legitima a poporului", a declarat noul presedinte al Adunarii, Juan Guaido.Acest vot survine la o zi de la o decizie in acelasi sens al tarilor din Grupul de la Lima, cu exceptia Mexicului. Cu toate acestea, are doar o semnificatie simbolica, deoarece de la inceputul anului 2016, Curtea Suprema, considerata aproape de Executiv, a declarat nule toate deciziile adoptate de Parlament.Juan Guaido s-a angajat, de asemenea, sa "puna in practica conditiile necesare pentru un guvern de tranzitie si sa convoace alegeri libere".Nicolas Maduro este acuzat de detractorii sai ca conduce un management economic ilegal si ca este un "dictator" care monopolizeaza toate puterile.Venezuela detine cele mai mari rezerve de petrol din lume, dar este sufocata de o criza economica profunda si se afla sub sanctiuni financiare din partea SUA.Vineri, tarile din Grupul de la Lima, cu exceptia Mexicului, au sporit presiunea asupra lui Nicolas Maduro, indicand ca nu vor recunoaste cel de-al doilea mandat al presedintelui Venezuelei.La incheierea unei reuniuni, 12 tari din America Latina si Canada au semnat o declaratie destinata sa coordoneze masurile impotriva puterii de la Caracas. Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, nu a semnat aceasta declaratie.