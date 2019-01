Presedintele venezuelean acuza America ca a ordonat "o lovitura de stat fascista"

Ziare.

In cadrul unei alocutiuni radiotelevizate, Maduro, al carui al doilea mandat este contestat de opozitie, i-a cerut ministrului sau al afacerilor externe, Jorge Arreaza, sa angajeze "o revizuire totala a relatiilor" cu Washingtonul, informeaza miercuri AFP.Cateva ore mai devreme, ministrul venezuelean al comunicatiilor, Jorge Rodriguez, l-a acuzat pe vicepresedintele american Mike Pence ca le-a ordonat "teroristilor" sa provoace violente in timpul manifestatiei opozitiei, prevazuta pentru miercuri si avand drept scop destabilizarea guvernului socialist al lui Nicolas Maduro.Potrivit ministrului, cei 27 de militari arestati luni, dupa ce s-au razvratit impotriva presedintelui venezuelean, au predat militantilor din opozitie o parte dintre armele sustrase, "ca sa fie comise violente, sa existe raniti si morti in timpul manifestatiei".Rodriguez i-a desemnat pe acesti militanti drept "civili apartinand celulei teroriste Voluntad Popular", numele partidului opozantului Leopoldo Lopez, aflat in inchisoare, si al presedintelui Parlamentului, Juan Guaido. Potrivit ministrului, planul ar prevedea ca indivizi imbracati in uniforma militara "sa traga maine dimineata (miercuri) impotriva manifestatiei opozitiei"."De ce? Pentru a da ascultare ordinelor lui Mike Pence", a afirmat el, cu referire la vicepresedintele american care si-a exprimat marti solidaritatea cu manifestatia organizata la apelul opozitiei, pentru a cere un guvern de tranzitie si organizarea unor alegeri libere.Ministrul a precizat ca, dintre cele 51 de arme sustrase de grupul de militari insurgenti, 11 nu au fost recuperate si vor fi folosite impotriva participantilor la manifestatie.Vicepresedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, l-a criticat de asemenea in termeni duri pe vicepresedintele american care, potrivit afirmatiilor ei, "pretinde sa vina sa conduca Venezuela, dand instructiuni cu privire la ce trebuie sa se intample maine in Venezuela, indemnand deschis la o lovitura de stat".Scurta revolta a unui grup de militari, luni, a facut sa escaladeze tensiunile, in timp ce mobilizari anti si proguvernamentale sunt anuntate pentru miercuri, prima revenire in strada dupa violentele manifestatii din 2017 care s-au soldat cu circa 125 de morti.SUA, UE si mai multe tari din America Latina nu au recunoscut al doilea mandat al socialistului Nicolas Maduro, investit la 10 ianuarie.Citeste si Zeci de militari au fost arestati in Venezuela pentru ca s-au opus presedintelui Maduro