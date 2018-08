Presedintele Venezuelei a supravietuit unei tentative de asasinat, in timp ce tinea un discurs LIVE la TV (Foto & Video)

Check out the wife of Nicolas #Maduro while the drone attack in #Venezuela was on today. She looks rather amused by it all. pic.twitter.com/itC1TXxr5O - Mark_IKN (@IKN_Mark) 5 august 2018

On #Maduro alleged drone attack; gas explosion nearby still seems more plausible to me. Explosion and shockwave seem too large for payload commercial drones could carry. Room on fire also has window guards in place, suggesting source of explosion/fire came from within. pic.twitter.com/53Y6d241Na - Sim Tack (@SimTack) 5 august 2018

"Astazi, s-a incercat asasinarea mea", a declarat apoi Maduro intr-un discurs televizat. El l-a acuzat pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca este implicat in atentatul impotriva lui, relateaza AFP.Sapte militari au fost raniti in atentat si spitalizati, a anuntat ministrul Informatiei, Jorge Rodriguez."Este vorba despre un atentat impotriva persoanei presedintelui Nicolas Maduro", a declarat Rodriguez dupa incidentul in timpul caruia Maduro, in direct la televiziunea de stat, si-a intrerupt discursul pe care il sustinea la o ceremonie militara din centrul Caracas.Potrivit DPA, la ceremonia militara participau peste 17.000 de soldati, care dupa explozii au rupt randurile si au inceput sa fuga. Transmisiunea in direct a fost apoi oprita.In plina alocutiune, dupa un zgomot de detonare, Maduro, sotia sa Cilia Flores si militarii de rang inalt care ii inconjurau pe estrada s-au uitat spre cer, cu un aer surprins si ingrijorat.Potrivit ministrului, "o incarcatura exploziva (...) a detonat in apropierea estradei pe care se afla presedintele" si alte incarcaturi au explodat in mai multe locuri ale paradei militare.Presedintele Maduro "a scapat complet nevatamat si in acest moment se pregateste sa-si reia programul obisnuit", a mai declarat ministrul Informatiei.Presedintele, a precizat el totusi, "este in permanent contact cu inaltul comandament politic, cu ministrii si cu inaltul comandament militar".Exploziile au "provocat ranirea a sapte membri" ai Garzii nationale bolivariene care erau desfasurati la locul ceremoniei militare si ei "beneficiaza in prezent de ingrijiri" spitalicesti, a mai mentionat Rodriguez.Guvernul a acuzat "extrema dreapta", expresie prin care desemneaza Opozitia, ca s-ar afla in spatele acestui "atentat".La cateva minute dupa aceea, fortele de ordine au patruns intr-un imobil aflat in apropiere si a carei fatada era innegrita de explozii, au constatat angajati ai AFP.In Venezuela, toti indicatorii economici sunt pe rosu de ani de zile. Inflatia ar putea atinge 1.000.000% la sfarsitul lui 2018, potrivit Fondului Monetar International, in timp ce PIB-ul ar urma sa scada cu 18%.Penuria de alimente, medicamente si bunuri de consum este generalizata in aceasta tara in care serviciile publice, de intretinere a infrastructurii de furnizare a electricitatii, de transport sau de alimentare cu apa s-au degradat puternic.Incidentul de la ceremonia militara a avut loc in ziua primei aniversari a infiintarii Adunarii constituante venezuelene, care a permis Guvernului sa-si consolideze puterea si sa neutralizeze Opozitia.Profitand de diviziunile din tabara anti-Maduro, acest organism, format numai din sustinatori ai sefului statului si care dispune de prerogative largite, si-a atribuit majoritatea competentelor Parlamentului, singura institutie a tarii controlata de Opozitie.Adunarea constituanta a devansat alegerile prezidentiale in care a fost reales, la 20 mai, Nicolas Maduro, pana in 2025, in conditiile in care Opozitia nu a participat la scrutin. Victoria sa nu a fost insa recunoscuta de o mare parte a comunitatii internationale. Sambata seara, Maduro l-a acuzat pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca se afla in spatele "atentatului" comis cu drone, relateaza AFP si DPA.Seful statului a mai afirmat ca "finantatorii" atacului comis la Caracas se afla in SUA si i-a cerut presedintelui american Donald Trump sa actioneze."Este vorba despre un atentat pentru uciderea mea, s-a incercat asasinarea mea (...) nu am nicio indoiala asupra faptului ca numele lui Juan Manuel Santos este in spatele acestui atentat", a declarat Maduro in cadrul unui discurs transmis in direct la televiziune si la radio, in care a evocat "doua explozii"."Primele elemente ale anchetei indica faptul ca mai multi finantatori traiesc in SUA, in Florida. Sper ca presedintele Donald Trump este dispus sa combata grupurile teroriste", a adaugat el."O parte dintre autorii materiali ai atentatului au fost arestati si sunt pe cale sa fie judecati (...) Nu voi spune mai mult, dar ancheta a progresat deja destul de mult", a anuntat Maduro.Columbia a respins acuzatiile presedintelui venezuelean."Este o acuzatie fara fundament", a declarat o sursa de rang inalt apropiata de Santos, sub protectia anonimatului. "Presedintele este concentrat pe botezul nepoatei sale Celeste si nu pe rasturnarea unor guverne straine", a precizat sursa citata.Santos l-a criticat in repetate randuri pe Maduro, afirmand chiar in aceasta saptamana ca "regimul" sau ca nu este constient de crizele economica si umanitara prin care trece si a anuntat noi masuri menite sa ajute sutele de mii de venezueleni care si-au parasit tara natala.Presedintele columbian a spus ca "intreaga lume este tot mai inspaimantata" de situatia din Venezuela, a carei populatie "moare de foame si din cauza lipsei medicamentelor".Relatiile diplomatice dintre cele doua tari au fost aproape inexistente dupa ce Bogota si-a rechemat in mai ambasadorul pentru consultari.Noul presedinte columbian ales, Ivan Duque, care urmeaza sa-si inceapa mandatul marti, a spus ca postul va ramane vacant si chiar a indicat ca va sesiza Curtea Penala Internationala impotriva lui Maduro.