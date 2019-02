Presiunea internationala asupra lui Maduro creste dupa o zi de violente: SUA anunta o interventie

Camioanele, incendiate

"Statele Unite vor trece la fapte impotriva celor care se opun restaurarii pasnice a democratiei in Venezuela. Acum a venit timpul sa actionam pentru a sustine nevoile poporului venezuelean disperat", a scris pe Twitter secretarul de stat american Mike Pompeo.El a catalogat drept "brute" fortele de ordine venezuelene care au reprimat dur manifestantii sambata, omorand doua persoane, potrivit ONG-ului Foro Penal, care se opune Guvernului Maduro, si ranind alte peste 300, inclusiv columbieni, potrivit Guvernului de la Bogota si altor surse.Tulburarile au izbucnit la frontiere cu Columbia si Brazilia, unde manifestantii cereau intrarea in tara a unor convoaie de ajutoare umanitare, relateaza AFP. Mai multe posturi de frontiera sunt blocate de catre armata loiala lui Maduro, care refuza ajutorul si denunta o tentativa deghizata de interventie americana."Ei au tras cu gaze lacrimogene, mult, nu mai puteam rezista, ne pierdeam puterile. Iar cand incercam sa ne recapatam suflul, ei au tras in noi", a declarat pentru AFP Edinson Cisneros, ranit in cursul unor confruntari pe Podul Francisco de Paula Santander, care asigura o legatura intre orasul venezuelean Urena si orasul columbian Cucuta si care este blocat de militari din Garda Nationala Bolivariana (GNB). Doua camioane si incarcatura lor de medicamente au fost incendiate imediat dupa ce au intrat in Venezuela din Columbia , potrivit autoritatilor columbiene, care au ordonat, atunci, intoarcerea altor vehicule.Jurnalisti AFP, in orasul frontalier Pacaraima, in nordul Braziliei, au vazut de asemenea doua camioane incarcate cu ajutoare trimise de Brazilia intorcandu-se din drum."Guaido ne-a dat ordinul sa aparam produsele. Noi vrem sa trecem in mod pasnic", a declarat la megafon un insarcinat cu operatiuni. "Bunul nostru cel mai pretios este viata noastra, nu vrem sa fim masacrati".Cel putin doua persoane - intre care un baiat in varsta de 14 ani - au fost ucise prin impuscare in ciocniri la frontiera dintre Brazilia si Venezuela, potrivit ONG-ului Foro Penal, care i-a acuzat pe militarii venezueleni ca au deschis focul impotriva multimii.Un vas care a plecat din Porto Rico cu ajutoare s-a intors, de asemenea, din drum, dupa ce a "primit amenintari directe cu tiruri" de la Marina venezueleana, a declarat guvernatorul insulei americane Ricardo Rosello.Opozantul Juan Guaido, in vasta de 35 de ani, recunoscut drept presedinte interimar de aproximativ 50 de tari, a stabilit ziua de sambata ca zi de livrare a ajutoarelor umanitare depozitate la intrarea in tara.Guaido a trecut vineri frontiera in Columbia, in pofida unei interdictii de a iesi din Venezuela. El a dat asigurari ca armata, pilonul regimului chavist, a "participat" la iesirea sa din tara.Din orasul columbian Cucuta, situat in apropierea frontierei, el a indemnat sambata comunitatea internationala "sa aiba in vedere toate eventualitatile" in fata lui Maduro.El a anuntat ca urmeaza sa participe luni, la Bogota, la o reuniune a Grupului de la Lima cu privire la criza din Venezuela, din care fac parte 14 tari din America, majoritatea ostile lui Nicolas Maduro.Guvernul columbian, un sustinator afisat al lui Guaido, a denuntat "incalcari ale drepturilor umane"."Aceasta actiune pasnica si de caracter umanitar a fost intrerupta din Venezuela aflata sub regimul uzurpator al lui Maduro printr-o represiune violenta si disproportionata", a denuntat ministrul columbian de Externe Carlos Holmes Trujillo.In timp ce la frontiere izbucneau confruntari, doua marsuri aveau loc la Caracas, unul in alb, in sustinerea lui Guaido, iar celalalt in rosu, pentru Maduro.