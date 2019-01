Haos in Venezuela: Proteste mortale intr-o tara cu doi presedinti. Maduro rupe relatiile cu SUA. UE nu se aliniaza in spatele lui Trump

Autoproclamarea

Armata e cu Maduro

Maduro rupe relatiile cu SUA

Pozitia UE

Ziare.

com

Dupa acest anunt, la Caracas s-au inregistrat violente intre fortele de ordine si simpatizanti ai Opozitiei, transmite France Presse.Cel putin 16 persoane au murit in urma protestelor antiguvernamentale, a informat portalul de stiri El Pitazo, citat de agentia Tass.Sute de protestatari au iesit sa protesteze in mai multe localitati din Venezuela, cerand demisia lui Maduro."Jur sa imi asum oficial competentele executivului national ca presedinte in exercitiu al Venezuelei pentru a ajunge (...) la un guvern de tranzitie si pentru a obtine alegeri libere", a spus Juan Guaido in fata a zeci de mii de partizani reuniti la Caracas pentru a protesta fata de presedintele socialist Nicolas Maduro.Cu putin inainte de autoproclamarea lui Juan Guaido, Curtea Suprema a Venezuelei, cea mai inalta instanta juridica a tarii, alcatuita din fideli ai regimului, a anuntat ca a ordonat o ancheta penala contra membrilor Parlamentului, acuzandu-i de uzurparea prerogativelor presedintelui Maduro.Opozanti si partizani ai presedintelui Nicolas Maduro au coborat in numar mare in strada miercuri in intreaga tara, intr-o atmosfera puternic tensionata.Nicolas Maduro a inceput la 10 ianuarie al doilea sau mandat de presedinte al Venezuelei pentru sase ani, dupa o victorie electorala contestata de Opozitie si de comunitatea internationala.Marti, vicepresedintele american, Mike Pence, a transmis un mesaj video de sprijin pentru venezueleni, pentru a-i incuraja pe cei care manifesteaza impotriva presedintelui Nicolas Maduro si pentru a evidentia sustinerea americana pentru liderul de opozitie Juan Guaido. Un apel la "o lovitura de stat fascista", a acuzat Nicolas Maduro , citat de AFP.Armata a respins autoproclamarea presedintelui Parlamentului, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat miercuri ministrul Apararii, Vladimir Padrino, transmite AFP."Disperarea si intoleranta submineaza pacea natiunii. Noi, soldati ai patriei, nu acceptam un presedinte impus in umbra unor interese obscure, nici autoproclamat in marja legii. Armata apara Constitutia noastra si este garantul suveranitatii nationale", a scris ministrul pe Twitter.Intr-un comunicat, presedintele american Donald Trump a transmis imediat ca il recunoaste pe tanarul opozant de 35 de ani ca "presedinte interimar al Venezuelei".Ca raspuns, presedintele Maduro a anuntat ca tara sa intrerupe relatiile diplomatice cu "guvernul imperialist al Statelor Unite" si le-a acordat 72 de ore reprezentantilor diplomatici nord-americani pentru a parasi tara.Columbia si Brazilia, aliati ai Washingtonului in regiune, i-au urmat exemplul, la fel ca Argentina, Canada, Chile si Paraguay si secretarul general al Organizatiei Statelor Americane, Luis Almagro, care i-a dat asigurari lui Juan Guaido ca "are toata recunoasterea noastra pentru a impulsiona reinstaurarea democratiei in aceasta tara".Numai Mexicul condus de presedintele de stanga Andres Manuel Lopez Obrador a anuntat ca isi mentine sprijinul acordat liderului socialist, recunoscand "autoritatile alese potrivit Constitutiei venezuelene".In replica, Nicolas Maduro a anuntat ca tara sa intrerupe relatiile diplomatice cu Statele Unite."Am decis sa rup relatiile diplomatice si politice cu guvernul imperialist al Statelor Unite. Afara! Sa plece din Venezuela, aici exista demnitate!", a declarat Nicolas Maduro care le-a acordat 72 de ore reprezentantilor diplomatici nord-americani pentru a parasi tara.Nicolas Maduro nu are autoritatea pentru a rupe relatiile diplomatice ale Venezuelei cu Statele Unite, a replicat Departamentul de Stat american."Statele Unite nu recunosc regimul Maduro (...) In consecinta, Statele Unite nu considera ca fostul presedinte Nicolas Maduro are autoritatea legala pentru a rupe relatiile diplomatice cu Statele Unite sau pentru a declara diplomatii nostri persona non grata", a declarat Departamentul de Stat intr-un comunicat.Departamentul de Stat si-a exprimat satisfactia ca Juan Guaido a facut cunoscut "tuturor misiunilor diplomatice in Venezuela ca Venezuela intentioneaza sa pastreze relatiile diplomatice cu toate tarile".Statele Unite vor gestiona relatiile cu Venezuela "prin intermediul guvernului presedintelui interimar Guaido care a invitat misiunea noastra sa ramana in Venezuela", a spus Departamentul de Stat, adaugand ca Washingtonul este pregatit sa il sprijine pe noul sef al statului in timp ce "formeaza un guvern de tranzitie".Pe de alta parte, Uniunea Europeana a indemnat sa fie ascultata "vocea" poporului din Venezuela si s-a pronuntat pentru alegeri "libere", fara sa adopte deocamdata o pozitie similara cu a Statelor Unite care l-au recunoscut pe opozantul Juan Guaido ca presedinte interimar, noteaza AFP."La 23 ianuarie, poporul venezuelan a cerut masiv democratie si posibilitatea de a-si hotari liber propriul destin. Vocea sa nu poate fi ignorata", a spus Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini, in numele celor 28."UE indeamna la deschiderea imediata a unui proces politic care sa conduca la alegeri libere si credibile, conform ordinii constitutionale", a adaugat sefa diplomatiei europene intr-un comunicat.Spre deosebire de Statele Unite si aliatii americanilor din regiune - Brazilia si Columbia -, europenii evita sa il recunoasca explicit pe Juan Guaido, presedinte al parlamentului controlat de opozitie, ca sef de stat interimar."Drepturile civile, libertatea si securitatea tuturor membrilor Adunarii Nationale, inclusiv a presedintelui acesteia, Juan Guaido, trebuie sa fie (...) pe deplin respectate", au spus ei.In plus, europenii s-au ferit, in declaratia lor, sa foloseasca numele presedintelui Nicolas Maduro ori al guvernului sau.Pentru UE, "violenta si recurgerea excesiva la forta de catre fortele de securitate sunt total inacceptabile si cu siguranta nu vor rezolva criza"."Poporul venezuelean are dreptul de a manifesta pasnic, de a-si alege liber conducatorii si a decide propriul viitor", a mai spus Uniunea.Declaratia nu include nici apelul repetat in trecut al UE la dialog intre Guvern si Opozitie si se limiteaza sa exprime vointa sa de "a sprijini restabilirea democratiei si a statului de drept in Venezuela printr-un proces pasnic si credibil"La randul sau, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a exprimat speranta ca "intreaga Europa va fi unita in sprijinul fortelor democratice din Venezuela", potrivit unui mesaj scris miercuri pe Twitter."Spre deosebire de Maduro, adunarea parlamentara, inclusiv Juan Guaido, are un mandat democratic din partea cetatenilor venezueleni", a adaugat presedintele Consiliului.La Paris, Palatul Elysee a declarat la randul sau ca Franta "se consulta cu partenerii sai europeni" inainte de a-si face cunoscuta pozitia.