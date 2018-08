Reactia SUA dupa tentativa de "asasinat" asupra presedintelui Venezuelei

Ziare.

"Pot spune cu cea mai mare siguranta ca Guvernul Statelor Unite nu a fost implicat in incident", a declarat John Bolton, relateaza Reuters.Nicolas Maduro, presedintele Venezuelei, a transmis ca a fost vizat sambata de un atac cu drone incarcate cu exploziv , in Caracas, in timp ce tinea un discurs in cadrul aniversarii a 81 de ani ai armatei nationale.Maduro considera ca atacul a fost comis de catre Columbia, cu ajutor din partea unor organizatii americane. Acesta insista ca nu are "nicio indoiala ca presedintele columbian Juan Manuel Santos este in spatele atacului".Sapte soldati au fost raniti in timpul atacului. Autoritatile au arestat mai multe persoane suspecte ca ar fi fost implicate in atac.