Rusia acuza Statele Unite ca pregatesc o interventie militara in Venezuela

"Statele Unite pregatesc o invazie militara intr-un stat independent", a declarat Nikolai Patrusev, intr-un interviu acordat publicatiei ruse Argumenty i Fakty."Transferul trupelor speciale americane in Puerto Rico, aducerea fortelor americane in Colombia si alte lucruri indica faptul ca Pentagonul suplimenteaza efectivele militare in regiune pentru a le folosi in operatiunea de inlaturare de la putere a lui Maduro", a precizat Nikolai Patrusev, conform agentiei Reuters.Anterior, oficiali americani au catalogat drept "propaganda" acuzatiile Moscovei privind pregatirea de catre Statele Unite a unei interventii militare in Venezuela.In contextul in care Statele Unite au trimis produse umanitare, confruntari militare au izbucnit la frontiera Venezuelei cu Brazilia. Primarul localitatii Gran Sabana, Emilio Gonzalez, refugiat in Brazilia, a declarat ca cel putin 25 de persoane au fost ucise, iar alte 84 au fost ranite in confruntarile militare izbuncnite la frontiera, informeaza publicatia italiana Il Fatto Quotidiano. Bilantul victimelor nu poate fi confirmat din surse independente. Confrunarile armate au izbucnit intre membri ai unui grup paramilitar apartinand comunitatii etnice pemon si armata Venezuelei.Administratia din China, care sustine regimul Nicolas Maduro, a denuntat initiativa Statelor Unite de a trimite "ajutoare umanitare in scopuri politice", in timp ce Uniunea Europeana a cerut incetarea violentelor. Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a afirmat ca "zilele lui Nicolas Maduro sunt numarate".Uniunea Europeana a exprimat preocupare in legatura cu riscul izbucnirii unor confruntari militare in Venezuela, pe fondul informatiilor privind mobilizarea trupelor americane in apropierea frontierei acestei tari. Vicepresedintele Venezuelei responsabil de Afaceri Europene, Yvan Gil, a avertizat, potrivit agentiei de presa EFE, ca o interventie militara "ar genera o stare de instabilitate fara precedent in regiune".Statele Unite au trimis avioane cu produse umanitare la frontiera Columbiei cu Venezuela, dar Administratia Nicolas Maduro sustine ca Washingtonul foloseste pretextul asistentei straine pentru o interventie militara. Cuba, un aliat al regimului de la Caracas, a acuzat ca Statele Unite au mobilizat efective ale fortelor speciale in cadrul pregatirilor pentru lansarea unei interventii militare in Venezuela sub pretextul contracararii unei crize umanitare. Intrebat despre aceste acuzatii, emisarul special american responsabil de Venezuela, Elliott Abrams, a declarat: "Este o noua minciuna".John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a generat preocupare in ianuarie in legatura cu intentiile Administratiei Donald Trump privind Venezuela dupa ce a fost surprins de jurnalisti cu o agenda pe care scria "5.000 de militari in Colombia". Intrebat despre fotografia care surprinde informatia, un purtator de cuvant al Casei Albe a declarat: "Dupa cum a spus presedintele, mentinem toate optiunile". Colonelul Rob Manning, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a declarat ca numarul militarilor americani din Colombia ramane acelasi. Un alt oficial american a afirmat sub protectia anonimatului ca "nu exista niciun element pentru sustinerea notitelor" lui John Bolton.Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a afirmat ca Administratia de la Washington este formata din "extremisti" care au generat criza politica de la Caracas pentru a justifica o interventie militara, catalogandu-l pe omologul sau american, Donald Trump, drept adept al "suprematiei albilor". Nicolas Maduro, contestat de Statele Unite si de alte tari occidentale in contextul crizei politice si economice de la Caracas, a transmis ca se opune primirii de asistenta umanitara din strainatate, argumentand ca Venezuela are "capacitatea de a satisface toate necesitatile poporului si nu va cersi de la nimeni". "Statele Unite intentioneaza sa creeze o criza umanitara pentru a putea justifica o interventie militara. Acest lucru se inscrie in farsa; de aceea, le spunem cu toata demnitatea ca nu avem nevoie de resturile lor de paine, de mancarea lor toxica, de resturile lor", a afirmat Maduro.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis sa il recunoasca pe Juan Guaido, liderul opozitiei, ca fiind presedinte interimar al Venezuelei. Juan Guaido, seful Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei, dar zeci de mii de persoane continua protestele, denuntand fraude electorale.Administratia Vladimir Putin a avertizat ca va face totul pentru apararea presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, dupa ce, pe fondul speculatiilor privind o presupusa invazie militara prin Columbia, Casa Alba a reiterat ca presedintele Donald Trump mentine "toate optiunile". De asemenea, China, Turcia, Cuba si Siria il sustin pe Nicolas Maduro.Italia si Grecia au semnalat ca nu il vor recunoaste pe liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, drept presedinte interimar, avertizand ca trebuie evitat un razboi precum cel din Libia.