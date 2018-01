Saracia si violentele ating noi culmi in Venezuela: Niste copii au fost impuscati mortal pentru ca incercau sa fure ceva de mancare

Ziare.

Trei dintre victime sunt din orasul Arapuey, localizat in vestul tarii. Primarul a anuntat ca aceste persoane au fost impuscate mortal dupa ce au incercat sa fure alimente din magazine, relateaza site-ul agentiei Anadolu.Printre persoanele decedate se afla si un adolescent de 17 ani. Mai multi localnici au fost raniti, dupa ce politistii si militarii au deschis focul asupra lor."Mai multi oameni sunt infometati in acest oras. Politia si armata au preluat controlul in zona, iar proprietarii magazinelor fac ce pot pentru a se apara", a declarat un parlamentar al opozitiei.Cea de-a patra victima raportata este un tanar de 19 ani din orasul Guanare, impuscat mortal in timp ce incerca sa fure faina si carne de pui.Furturile din supermarketuri si asalturile asupra camioanelor care transporta alimente au inceput miercuri in mai multe regiuni din Venezuela. Totodata, mai multe bovine si ovine au fost furate de la fermele administrate de catre stat.Peste 100 de persoane au fost arestate de catre autoritati in ultimele zile.Venezuela se confrunta cu grave probleme economice din cauza, iar aceasta situatie a condus la ample proteste impotriva presedintelui Nicolas Maduro in 2017, soldate cu decesul a peste 100 de manifestanti.Dupa luni de proteste violente, Maduro a dispus crearea unei Adunari Constituante, care este controlata de partidul de guvernamant, ca sa contracareze Parlamentul dominat de opozitie.Citeste mai multe despre:Guvernul si opozitia din Venezuela nu au ajuns la un acord pentru solutionarea crizei politice. Liderii opozitiei ii cer presedintelui Nicolas Maduro sa accepte asistenta umanitara din strainatate, pentru a usura criza care a afectat milioane de cetateni, pe fondul inflatiei de peste 100% si a penuriei de medicamente.