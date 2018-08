Sase suspecti au fost retinuti in cazul atacului ce l-a vizat pe presedintele Venezuelei

Ziare.

Ministrul de Interne, Nestor Luis Reverol, a denuntat un "atac terorist" si a anuntat ca ar putea avea loc noi arestari in orele urmatoare, relateaza Associated Press.Garzile de corp l-au protejat rapid pe Maduro, in timp ce militarii rupeau randurile si fugeau sa se adaposteasca, pe bulevardul pe care avea loc parada.Potrivit lui Reverol, explozivii fiecarei drone ar fi avut o raza de actiune de peste 50 de metri.El a declarat ca ofiteri de securitate au "dezactivat" o drona in timp ce zbura catre esplanada pe care Maduro si sotia sa erau inconjurati de militari de rang inalt.Cea de a doua drona s-a izbit de o cladire din apropiere si a explodat, a mai declarat ministrul.Sapte membri ai Garzii Nationale au fost raniti, intre care trei grav, au anuntat autoritatile.Anterior, ministrul venezuelean al Apararii a declarat ca atacatorii, care au planificat acest asasinat, vizau sa "decapiteze" intreaga conducere a Guvernului odata cu presedintele Nicolas Maduro.Vladimir Padrino Lopez a denuntat in aceasta interventie la televiziunea de stat un "atac terorist".Persoane care locuiesc in apropierea locului acestei aparente tentative de asasinat au declarat ca au vazut ca o drona s-a izbit de un bloc de locuinte, in timp ce, in cursul paradei, s-au auzit explozii.Potrivit autoritatilor, atacatori au trimis drone incarcate cu explozivi catre presedinte in timpul acestei parade militare transmise in direct la televiziune. Maduro a scapat neatins.Martori oculari au declarat duminica pentru AP ca au vazut cel putin o drona aparent legata de o explozie.Unul dintre martori a aratat o inregistrare video cu telefonul mobil in care apare o drona care survoleaza o strada rezidentiala, la doua cladiri distanta, si care apoi se izbeste de o cladire. In inregistrarea video nu apare vreo explozie, insa martorul a declarat ca drona a cazut si apoi a explodat, provocand un incendiu.O locuitoare pare ca a vazut aceeasi drona. Mairum Gonzalez a declarat ca a auzit o explozie puternica si ca a fugit ingrozita in balconul locuintei sale de la etajul al cincilea. Ea spune ca a vazut o drona lovind aceeasi cladire evocata de catre celalalt martor si apoi cazand. Cateva momente mai tarziu, ea spune ca a auzit o a doua explozie si a vazut ridicandu-se fum negru.