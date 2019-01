Secretarul de stat al SUA, despre Venezuela: Acum e timpul ca toti sa aleaga de partea cui sunt. Gata cu jocurile!

Ziare.

Declaratia oficialului american a fost facuta dupa ce Washingtonul l-a recunoscut pe liderul venezuelean al Opozitiei, Juan Guaido, drept presedintele interimar al tarii."Acum este timpul ca fiecare dintre celelalte tari sa aleaga o parte. Gata cu amanarile, gata cu jocurile. Fie esti cu fortele libertatii, fie esti in liga cu Maduro si cu haosul lui", a declarat Mike Pompeo, citat de agentia Reuters Pompeo a mai spus ca "experimentul social" al lui Maduro a facut ca economia sa se prabuseasca si sa ii aduca pe venezuelenii de rand in situatia de a cauta mancare in gunoaie."Facem apel la membrii Consiliului de Securitate sa sustina tranzitia democratica a Venezuelei si pe presedintele interimar Guaido", a mai precizat secretarul de stat al SUA. Acesta a transmis comunitatii internationale sa intrerupa legaturile financiare cu regimul lui Maduro.Rusia, China si Turcia se numara printre tarile care in continuare il sustin pe Nicolas Maduro, Moscova exprimandu-si opozitia fata de Statele Unite si acuzand Washingtonul ca sustine o lovitura de stat.Tot sambata, Germania, Franta si Spania l-au somat pe Nicolas Maduro sa convoace alegeri prezidentiale , insa Venezuela a respins ultimatumul europenilor