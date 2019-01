Situatia este exploziva in Venezuela, insa opozantul lui Maduro spune ca nu se va ajunge la razboi civil: 90% din populatie vrea o schimbare

Apel la sprijinul armatei

NEW: Venezuela's @jguaido in English, gives this message to the American people: We want to reconstruct "our country, our liberty." pic.twitter.com/5wGd4ElO2Q - Christiane Amanpour (@camanpour) January 31, 2019

Ziare.

com

Intr-o rezolutie propusa in comun de principalele grupuri politice din PE, eurodeputatii l-au recunoscut pe Guaido "ca presedinte interimar legitim al Republicii bolovariene a Venezuelei" si au indemnat toate statele membre ale Uniunii Europene (UE) sa faca la fel."Riscul unui razboi civil nu exista, spre deosebire de ceea ce vor unii sa creada sau sugereaza. De ce? Pentru ca 90% din populatie vrea o schimbare", a dat el asigurari intr-un interviu publicat in editia de joi a cotidianului spaniol El Pais.Cel care s-a proclamat la 23 ianuarie sef al statului interimar si prezideaza Adunarea Nationala venezueleana a inceput sa-si expuna planul in vederea scoaterii tarii din criza care determina milioane de venezueleni sa emigreze."Vom lucra sa stabilizam economia, sa raspundem imediat urgentei umanitare, sa restabilim serviciile publice si sa depasim saracia", a anuntat el pe Twitter. "Noi stim cum sa ajungem acolo", a adaugat acesta.Juan Guaido a avertizat insa cu privire la "riscul violentei" din partea lui "Maduro si a regimului sau", care folosesc fortele speciale de politie si "paramilitarii".Riscul unor tulburari civile este intr-adevar mare in aceasta tara cu 32 de milioane de locuitori, una dintre cele mai violente din lume. Mai ales ca cele doua tabere au anuntat manifestatii sambata, ceea ce risca sa conduca la confruntari.De la inceputul mobilizarii, la 21 ianuarie, aproximativ 40 de persoane au fost ucise, iar alte peste 850 arestate, potrivit ONU.Juan Guaido si-a reiterat apelul adresat atotputernicei armate venezuelene de a nu-l recunoaste pe Nicolas Maduro ca presedinte."Sunt convins ca, la un moment dat (...), armata va sfarsi prin a-si manifesta in bloc nemultumirea si va profita de aceasta oportunitate pentru a se plasa de partea Constitutiei. Si nu doar numai pentru ca noi propunem amnistie si garantii".Tara cu resurse petroliere imense, odinioara cea mai bogata din America Latina, a clacat economic, iar locuitorii ei sufera de grave penurii de alimente si medicamente, dar si de o inflatie galopanta (10.000.000% in 2019 potrtivit FMI), ceea ce condus la prabusirea popularitatii presedintelui socialist."Conditiile ii sunt favorabile lui Guaido, cu o sustinere internationala decisiva condusa de Statele Unite", pe care Nicolas Maduro le acuza ca orchestreaza o lovitura de stat, declarapentru AFP analistul Carlos Romero. "Iar agravarea crizei economice joaca, de asemenea, un rol", apreciaza el.Necunoscut marelui public in urma cu o luna, Juan Guaido s-a autoproclamat presedinte interimar saptamana trecuta, invocand o vacanta a puterii, intrucant opozitia considera ca al doilea mandat al sefului statului, pe care Maduro l-a inceput la 10 ianuarie, este ilegitim, intrucat provine din alegeri frauduloase.Sase state membre UE - Spania, Franta, Germania, regatul Unit, Olanda si Portugalia - i-au dat presedintelui Maduro ultimatum pana duminica sa convoace alegeri, amenintand ca altfel il vor recunoaste pe adversarul sau. Insa, pana in prezent, el pare sa respinga pur si simplu aceste amenintari.In paralel, presiunea Statelor Unite este tot mai puternica pe zi ce trece, prin sanctiuni financiare menita sa asfixize Guvernul si prin amenintari repetate."Lupta pentru libertate a inceput", a scris pe Twitter Donald Trump, dupa o zi de manifestatii, miercuri, dupa ce l-a sunat miercuri dimineata pe Guaido, pentru a-l incuraja. Cei doi s-au pus "de acord sa rimana in contact regulat, pentru a sustine intoarcerea la stabilitate a Venezuelei".