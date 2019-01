Statele UE decid la Bucuresti ce pozitie vor lua fata de situatia din Venezuela

Ziare.

"Romania sustine ideea unor alegeri prezidentiale anticipate in Venezuela, care sa rezolve criza din aceasta tara. Abia daca acest plan va esua, tara noastra s-ar putea plasa de partea parlamentului din Venezuela si a noului lider Juan Guaido.Noi sprijinim Adunarea Nationala, Parlamentul venezuelean, pentru ca este o institutie democratic aleasa si ale carei puteri trebuie restaurate si respectate. Din punctul nostru de vedere, drepturile civile, libertatea si siguranta tuturor membrilor adunarii nationale, inclusiv ale presedintelui acesteia, domnul Juan Guaido, trebuie de asemenea respectate. Poporul venezuelean are dreptul de a demonstra pasnic si de a-si alege liber si liderii si sa isi decida si viitorul tarii in continuare", a declarat pentru Digi FM, Teodor Melescanu.Acesta a anuntat ca statele membre ale Uniunii Europene vor discuta si vor adopta o pozitie unitara comuna cu privire la situatia din Venezuela, la sfarsitul acestei luni."Avem in vedere ca, pe 31, luna aceasta, cand ne vom intalni cu toti ministrii de Externe ai Uniunii Europene aici, la Bucuresti, Romania va pune pe ordinea de zi a discutiilor noastre, pozitia tarilor membre ale Uniunii Europene privind situatia din Venezuela si modul in care vedem noi rezolvata aceasta criza. Din punctul nostru de vedere, interesul este sa avem o pozitie coerenta, o pozitie unitara a Uniunii Europene care sa dea mai multa greutate demersului nostru", a adaugat Teodor Melescanu.Juan Gauido, liderul opozitiei din Venezuela, s-a autoproclamat presedinte interimar , miercuri, obtinand sustinerea Statelor Unite si a mai multor state din America Latina. Presedintele Nicolas Maduro, care ar fi preluat al doilea mandat in urma unor alegeri frauduloase, a rupt miercuri seara relatiile cu Statele Unite.