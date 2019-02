Statele Uniunii Europene il vor recunoaste pe Juan Guaido in functia de presedinte interimar - surse

Ziare.

Ministrii de Externe ai statelor membre UE au discutat aceasta problema in cadrul unei intalniri la Bucuresti. Acestia au decis sa il sustina pe Juan Guaido doar pana la organizarea alegerilor electorale, de teama sa nu creeze un exemplu pentru alti lideri ai opozitiei.Guvernele celor 28 de state vor anunta saptamana viitoare, individual, pozitia fata de situatia din Venezuela.Este de asteptat ca Marea Britanie, Germania si Spania sa faca luni anuntul oficial privind recunoasterea lui Guaido.Restul statelor UE isi vor anunta sustinerea pentru Guaido, dar nu il vor recunoaste oficial."Multe tari vor pune accent pe natura interimara a acestei recunoasteri formale", a declarat pentru Reuters unul dintre diplomati.Pana acum, Uniunea Europeana s-a limitat la a cere organizarea unui nou scrutin prezidential in Venezuela, fara a evoca posibilitatea recunoasterii lui Juan Guaido ca presedinte interimar.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump , a decis sa il recunoasca pe Juan Guaido, liderul opozitiei, ca fiind presedinte interimar al Venezuelei. Juan Guaido, presedintele Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei, dar zeci de mii de persoane continua protestele, denuntand fraude electorale.Administratia Vladimir Putin a anuntat ca il considera pe Nicolas Maduro presedintele legitim al Venezuelei. Kremlinul a avertizat Statele Unite ca ingerintele in Venezuela sunt "inacceptabile", catalogand drept "extrem de periculoase" declaratiile oficialilor americani privind o posibila interventie militara. Rusia a acuzat Statele Unite ca sustin protestele care au generat de cativa ani o criza politica grava in Venezuela. China Siria si Iranul au exprimat sustinere pentru regimul Nicolas Maduro.