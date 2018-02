SUA ar putea interzice importurile de petrol din Venezuela

Ziare.

"Situatia din Venezuela se inrautateste. Unul dintre aspectele care trebuie luate in considerare, daca se adopta sanctiuni petroliere, este efectul asupra populatiei", a declarat Tillerson la Buenos Aires.Pe de alta parte, secretarul american de stat a mai adaugat ca "a nu face nimic ar insemna sa cerem poporului venezuelean sa continue sa sufere inca mult timp. De aceea, studiem optiunile si in special modalitatea de a compensa" efectul sanctiunilor.Venezuela exporta zilnic in Statele Unite 750.000 de barili de petrol. Interzicerea importului ar reprezenta o intensificare a presiunii financiare asupra administratiei de la Caracas, stat membru al Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol.Pana acum, Washingtonul a sanctionat deja mai multe persoane din conducerea Venezuelei considerate raspunzatoare de acte de coruptie sau de reprimarea opozitiei fata de regimul presedintelui Nicolas Maduro.De asemenea, bancilor, cetatenilor si rezidentilor straini din Statele Unite li s-a interzis efectuarea de tranzactii cu titluri de stat venezuelene.Pusa in dificultate de ieftinirea petrolului si sanctionata de agentiile de rating, Venezuela este constransa sa-si restructureze datoria externa, estimata de unii experti la 150 miliarde de dolari.Mai multe agentii de rating apreciaza ca statul si compania petroliera nationala sunt deja in incetare partiala de plati.