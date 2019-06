SUA impun sanctiuni fiului presedintelui venezuelean, Nicolas "Nicolasito" Maduro

Ziare.

Fiul lui Maduro (foto) a fost implicat in propaganda si cenzura impusa de guvernul de la Caracas, a profitat de pe urma mineritului din Venezuela , si ajutat la presiunea asupra armatei pentru a interzice intrarea in tara a ajutoarelor umanitare, a transmis departamentul.Noile sanctiuni sunt ultimele incercari din ultimele sase luni pentru a-l determina pe MAduro sa se dea la o parte de la conducerea Venezuelei, a carui realegere a fost catalogata ca fiind ilegitima de catre Statele Unite, precum si de majoritatea statelor Occidentale."Maduro mizeaza pe fiul sau Nicolasito si pe sustinatorii regimului sau pentru a mentine monopolul asupra economiei si pentru a suprima poporul venezuelean", a declarat secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Steven Mnuchin."Trezoreria va continua sa sanctioneze rudele complice ale regimului ilegitim care profita de pe urma coruptiei lui Maduro", a adaugat Mnuchin.Presedintele Donald Trump si-a aratat sprijinul pentru liderul opozitiei Juan Guaido, seful Adunarii Nationale, care a invocat in ianuarie Constitutia din Venezuela pentru a se autoproclama presedinte interimar.Maduro, care este sustinut de Rusia China si Turcia , si-au mentinut sprijinul armatei si a altor institutii, si l-a numit pe Guaido marioneta Washingtonului.