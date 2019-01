SUA nu vor recunoaste investitura dictatorului Maduro in Venezuela

Ziare.

"SUA nu vor recunoaste investitura nelegitima a dictatorului Maduro. Noi vom continua sa crestem presiunea asupra regimului corupt al acestuia, sa sustinem Adunarea Nationala democratica si sa indemnam la libertate si democratie in Venezuela", subliniaza John Bolton intr-o postare pe Twitter, scrie AFP.Nicolas Maduro, reales la 20 mai in cadrul unui scrutin boicotat de opozitie, isi incepe joi cel de-al doilea mandat de sase ani.Uniunea Europeana si tarile Grupului de la Lima - care reuneste din 2017 state din America Latina si Canada - au anuntat de asemenea ca nu vor recunoaste cel de-al doilea mandat al presedintelui venezuelean.Washingtonul a anuntat deja noi sanctiuni financiare impotriva unor personalitati si intreprinderi din Venezuela.Nicolas Maduro (56 de ani) urmeaza sa depuna joi juramantul in fata Tribunalului Suprem Electoral (TSJ) si nu in fata parlamentului, singura institutie controlata de opozitie.Doua ore mai tarziu, Organizatia statelor americane (OEA) va desfasura o reuniune extraordinara la Washington cu privire la situatia din aceasta tara sud-americana.