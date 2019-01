"Tensiuni in crestere in Venezuela: SUA cer o reuniune ONU, Trump avertizeaza ca "toate optiunile sunt pe masa". Rusia cere sa nu se intervina militar"

Trump avertizeaza

SUA cer o intalnire a Consiliului de Securitate al ONU

Rusia avertizeaza impotriva unei interventii militare

Un ministru venezuelean acuza SUA si opozitia pentru lovitura impotriva lui Maduro

In Organizatia Statelor Americane nu s-a ajuns la o pozitie comuna

Juan Guaido s-a autoproclamat miercuri presedinte interimar al Venezuelei, fiind sustinut de SUA si mai multe state din America Latina, inclusiv Brazilia , Argentina si Columbia. Rusia si China in schimb, au informat ca sustin in continuare Guvernul lui Nicolas Maduro. Mexic , Cuba si Bolivia il sustin de asemenea pe Maduro.Presedintele american Donald Trump a avertizat joi ca "toate optiunile sunt masa" daca presedintele venezuelean Nicolas Maduro decide sa foloseasca forta impotriva Opozitiei din Venezuela, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.Mike Pence a clarificat ca Statele Unite vor folosi "presiune economica si politica" impotriva Guvernului lui Maduro.Statele Unite au cerut joi o intalnire a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema crizei din Venezuela, dupa ce presedintele american Donald Trump a informat miercuri ca il recunoaste pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar, relateaza site-ul postului France 24.Misiunea SUA la Natiunile Unite a informat joi ca a cerut o intalnire a Consiliului, la care secretarul de Stat american, Mike Pompeo, este asteptat sa participe. Pompeo l-a avertizat pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro sa nu foloseasca forta impotriva protestarilor.In replica, Moscova a indemnat toate tarile sa renunt la intentia de a interveni militar in Venezuela, prin vocea ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass."Exista semne din partea unor capitale ca interventia militara nu este exclusa. Facem apel la abandonarea unor astfel de idei", a declarat Lavrov.Pe fondul protestelor din tara, ministrul venezuelean al Apararii, Vladimir Padrino, a acuzat joi opozitia din Venezuela si Statele Unite pentru tentativa de a lansa o lovitura impotriva presedintelui Nicolas Maduro, care risca declansarea "haosului si anarhiei", relateaza site-ul publicatiei The Guardian."Suntem aici pentru a evita, sub orice cost, un conflict intre venezueleni. Nu este un razboi civil, un razboi intre granite, care ar putea sa rezolve problemele Venezuelei, ci un dialog", a declarat Padrino."Noi, membrii fortelor armate, stim bine care ar fi consecintele unui razboi, doar daca ne uitam in urma la istoria umanitatii, a ultimului secol, cand milioane si milioane de oameni si-au pierdut viata", a adaugat oficialul venezuelean.In incercarea obtinerii de consens in chestiunea Venezuelei, secretarul de stat american, Mike Pompeo, a lansat joi un apel Organizatiei Statelor Americane (OSA) la recunoasterea lui Juan Guaido ca "presedinte interimar al Venezuelei", dar fara sa obtina unanimitatea celor 34 de membri activi ai acestei institutii, relateaza AFP."Vremea dezbaterilor s-a incheiat. Regimul fostului presedinte Nicolas Maduro este ilegitim. Regimul sau este in faliment moral, incompetent in domeniul economic si profund corupt si nedemocratic", a subliniat seful diplomatiei de la Washington Dupa interventia lui Mike Pompeo, tarile membre ale OSA nu au ajuns insa la o pozitie comuna. Pe langa Statele Unite, mai multe tari de pe continentul american l-au recunoscut pe Juan Guaido: Canada , Brazilia, Columbia, Argentina, Chile, Costa Rica , Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay si Peru. In schimb, Mexic si Cuba si-au mentinut sprijinul acordat lui Nicolas Maduro.Juan Guaido s-a autoproclamat miercuri presedinte interimar al Venezuelei, fiind sustinut de SUA si mai multe state din America Latina, inclusiv Brazilia, Argentina si Columbia.Rusia si China in schimb, au informat ca sustin in continuare Guvernul lui Maduro. Mexic, Cuba si Bolivia il sustin de asemenea pe Maduro.Mii de persoane au protestat in ultima saptamana fata de Guvernul condus de presedintele Nicolas Maduro.