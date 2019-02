Trump sustine ca interventia militara a SUA in Venezuela reprezinta o optiune

Ziare.

com

"Desigur, (interventia militata - n.red.) este o optiune", a declarat Trump, intr-un interviu ce urmeaza sa fie difuzat duminica de postul CBS.Trump a mai spus ca, in urma cu cateva luni, Maduro i-a propus o intrevedere, insa l-a refuzat."Am respins-o pentru ca suntem foarte departe in acest proces", a afirmat liderul de la Casa Alba, adaugand: "Deci, cred ca procesul se desfasoara - proteste foarte, foarte mari".Donald Trump, a decis sa il recunoasca pe Juan Guaido, liderul opozitiei, ca fiind presedinte interimar al Venezuelei.Juan Guaido, presedintele Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave.Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei, dar zeci de mii de persoane continua protestele, denuntand fraude electorale.