Un avion militar rus a aterizat, pentru a doua oara, in Venezuela (surse Reuters)

Un avion militar de transport de tip Iliusin 62, cu numarul de inmatriculare RA-86496, a aterizat luni pe Aeroportul international Maiquetia, situat la periferia orasului Caracas, au declarat martori., citat de agentia Reuters.La sfarsitul lunii martie, Administratia Donald Trump a avertizat statele "din afara Emisferei Vestice", o referire la Rusia,. In replica Administratia Vladimir Putin a transmis ca Rusia "nu ameninta pe nimeni".Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a somat Rusia sa retraga trupele din Venezuela, avertizand ca mentine "toate optiunile" pentru a obtine acest lucru., argumentand ca este o decizie luata in conformitate cu legislatia acestei tari si denuntand incercarea Statelor Unite de a efectua o lovitura de stat.Statele Unite au acuzat Rusia de "comportament inconstient" din cauza trimiterii de trupe si echipamente militare in Venezuela.. Conform unor surse, in Venezuela au fost trimisi aproximativ 100 de militari rusi.Juan Guaido, seful Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei, dar zeci de mii de persoane au continuat protestele, denuntand fraude electorale.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis sa il recunoasca pe Juan Guaido ca fiind presedinte interimar al Venezuelei. Numeroase tari din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, au luat decizii similare. Insa Italia si Grecia au semnalat ca nu il vor recunoaste pe liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, drept presedinte interimar, avertizand ca trebuie evitat un razboi precum cel din Libia.Administratia Vladimir Putin a avertizat ca va face totul pentru apararea presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, dupa ce, pe fondul speculatiilor privind o presupusa invazie militara prin Columbia, Casa Alba a reiterat ca presedintele Donald Trump mentine "toate optiunile". De asemenea,