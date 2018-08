Un grup misterios revendica atentatul din Venezuela: Nu putem tolera ca populatia sa fie infometata

Ziare.

"Este contrar onoarei militare sa-i mentii la guvernare pe cei care au uitat Constitutia si au facut din functia publica un mod obscen de imbogatire", denunta un comunicat difuzat pe retelele sociale si semnat de "Miscarea nationala a soldatilor in camasa", relateaza AFP."Nu putem tolera ca populatia sa fie infometata, ca bolnavii sa nu aiba medicamente, ca moneda sa nu mai aiba valoare, ca sistemul educativ sa nu mai invete nimic si sa nu faca decat indoctrinare cu comunism", se mai mentioneaza in comunicat."Popor al Venezuelei, pentru ca aceasta lupta de emancipare sa fie o reusita, este necesar sa coboram cu totii in strada si sa nu mai plecam", adauga textul citat.Atacul esuat ar face parte din "Operatiunea Phoenix", potrivit comunicatului citit sambata seara de Patricia Poleo, o jurnalista apropiata de opozitie care locuieste in SUA, pe canalul ei de YouTube.Aceasta adversara feroce a guvernului socialist venezuelean s-a limitat doar sa citeasca textul pe care afirma ca l-a primit de la acest grup rebel, potrivit AFP.Nicolas Maduro l-a acuzat sambata seara pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca este responsabil pentru acest "atentat". El a implicat, de asemenea, persoane despre care a spus ca traiesc in SUA. "Primele investigatii ne indica ca mai multi finantatori traiesc in SUA, in statul Florida", a spus Maduro la televiziune."Sper ca presedintele Donald Trump este dispus sa combata grupuri teroriste", a adaugat el.