Venezuela a respins ultimatumul liderilor europeni

Franta este pregatita sa-l recunoasca pe Guaido presedinte la conducerea Venezuelei, in cazul nu se anunta alegeri in opt zile, a anuntat sambata pe Twitter Emmanuel Macron, care a precizat ca "lucram la asta cu parteneri europeni". "Poporul venezuelean trebuie sa poata sa-si decida liber viitorul", a subliniat liderul francez."Daca in termen de opt zile nu se convoaca alegeri corecte, libere si transparente in Venezuela, Spania il va recunoaste pe Juan Guaido ca presedinte al Venezuelei", a anuntat, de asemenea seful Guvernului spaniol Pedro Sanchez, in fata presei, la Palatul Moncloa.O purtatoare de cuvant a Guvernului german a facut o declaratie similara sambata.Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a facut acelasi anunt sambata dupa-amiaza."Juan Guaido este persoana de care este nevoie pentru ca lucrurile sa avanseze in Venezuela", a apreciat Hunt, intr-un mesaj postat pe Twitter.Seful diplomatiei britanice aprecia joi ca presedintele socialist Nicolas Maduro "nu este liderul legitim al Venezuelei" si ca alegerile de la 20 mai 2018 au fost "profund partinitoare".La ONU, Rusia a acuzat sambata Statele Unite ca vor sa dea o lovitura de stat in Venezuela.Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar, cu sustinerea Statelor Unite, a indemnat la continuarea mobilizarii contra puterii lui Nicolas Maduro.Cele patru state membre UE au facut aceste declaratii dupa ce statele membre ale Uniunii nu au rusit sa ajunga, vineri seara, la o intelegere cu privire la o declaratie comuna cu privire la o convocare rapida a alegerilor in Venezuela. Grecia il sustine pe Maduro, alaturi de Rusia si China.