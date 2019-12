Caracasul cere Braziliei sa-i trimita militarii care au dezertat dupa ce ar fi atacat o baza militara din Venezuela

Ziare.

Guvernul Braziliei a anuntat ca analizeaza solicitarile de azil depuse de cinci militari venezueleni care ar fi dezertat si care au fost descoperiti la frontiera dintre cele doua tari saptamana aceasta.Autoritatile de la Brasilia nu au mentionat atacul de pe 22 decembrie, la care fac referire oficialii de la Caracas in solicitarea privind extradarea, insa o sursa militara din Brazilia a informat ca cei cinci ar fi suspectati de implicare in respectivul atac.Un militar venezuelean a murit in urma atacului de pe 22 decembrie, petrecut intr-o garnizoana din statul Bolivar, in apropierea granitei cu Brazilia. Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat luni ca 11 persoane au fost arestate in acest caz si a adaugat ca mai multi suspecti inarmati au reusit sa fuga si au trecut granita spre Brazilia.Venezuela a acuzat autoritatile din Peru, Columbia si Brazilia, state care il recunosc pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar, de complicitate la acest atac. Cu toate acestea, Maduro a declarat sambata ca se asteapta ca Brazilia sa ii predea pe cei cinci, "in conformitate cu legislatia internationala".