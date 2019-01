Venezuela isi devalorizeaza moneda nationala pentru a o alinia cu piata neagra

Ziare.

com

Cursul de schimb este acum stabilit la 3,200 de bolivari la 1 dolar, aproape la valoarea de 3,118 de pe site-ul dolartoday.com, care actioneaza ca referinta pentru piata neagra.Schimburile vor fi acum furnizate de o platforma tehnologica, operata de o firma privata numita Interbanex, scrie Channel News Asia Anuntul reprezinta o transformare uriasa a regimului socialist al lui Nicolas Maduro, care a impus controale monetare stricte incepand cu anul 2003, toate monopolizand rezervele valutare.Acest lucru a fortat cetatenii si intreprinderile sa se indrepte spre piata neagra pentru a obtine dolari - o necesitate intr-o tara aflata in plin dezastru economic, marcat de mari penurii de alimente si medicamente, precum si de o inflatie care, potrivit Fondului Monetar International (FMI), ar urma sa ajunga la 10.000.000% in 2019.Cu toate acestea, rata de piata neagra pentru dolar a fost de 30 de ori cat rata oficiala, deoarece Guvernul a supraevaluat in mod artificial bolivarul.Specialistii l-au indemnat pe Maduro sa renunte la politica de control a ratelor de schimb pentru a combate criza economica si inflatia tarii, despre care FMI spune ca va ajunge, in acest an, la 10 milioane de procente.Masura este luata intr-un moment in care Venezuela este si intr-o criza politica dupa ce seful Parlamentului, Juan Guaido, s-a autoproclamat "presedinte interimar".