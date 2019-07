Venezuela: Parlamentul da unda verde unui tratat care permite o interventie straina

Ziare.

Textul "a fost aprobat in unanimitate si promulgat", a declarat presedintele parlamentului, Juan Guaido, la finalul votului, in cursul unei sedinte organizate intr-o piata din Caracas, la exact sase luni dupa ce opozantul s-a autoproclamat presedinte interimar, relateaza AFP.Votul urmeaza sa permita Venezuelei sa reintegreze TIAR, la sapte ani dupa ce fostul presedinte Hugo Chavez a decis retragerea tarii.TIAR a fost ratificat de majoritatea tarilor americane la inceputul Razboiului Rece.Juan Guaido, recunoscut presedinte interimar de peste 50 de tari, nu respinge ideea unei interventii militare straine pentru inlaturarea lui Nicolas Maduro de la putere. Opozantul il considera "uzurpator" din cauza alegerilor "frauduloase", in opinia sa, castigate anul trecut de presedintele socialist.Marti, Juan Guaido a avertizat ca TIAR "nu are nimic fermecat. Nu este un buton pe care apesi si rezolva totul de pe o zi pe alta". "Va trebui sa construim sprijinul altor tari din regiune pentru a pune in aplicare acest mecanism, iar aprobarea finala va reveni OSA", Organizatia Statelor Americane, a declarat el recent.Votul pozitiv al deputatilor nu inseamna o revenire automata a Venezuelei in TIAR. Deciziile pe care le iau acestia sunt toate considerate nule de Curtea Suprema in ultimii trei ani. In practica, Adunarea Nationala este inlocuita de o Constituanta alcatuita numai din fideli ai lui Nicolas Maduro.TIAR, din care Bolivia, Ecuadorul si Nicaragua de asemenea s-au retras, este criticat ca fiind un instrument de influenta a Statelor Unite in America Latina.Cu prilejul retragerii lor, in 2012, cele trei tari au declarat ca tratatul si-a aratat limitele odata cu Razboiul Malvinelor, in 1982, dintre Argentina si Marea Britanie. Statele Unite au pastrat atunci o pozitie de neutralitate, reaminteste AFP.