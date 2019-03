Venezuela: Parlamentul decreteaza starea de alerta si suspenda livrarile de petrol catre Cuba. Nimeni nu munceste nici azi in toata tara

zi libera pentru angajati si elevi, in absenta transportului si a serviciilor de baza

"Starea de alerta este decretata pe intreg teritoriul national (...) din cauza situatiei catastrofale provocata de intreruperea serviciului de distribuire a curentului electric", prevede decretul depus de Juan Guaido, care mai solicita si "cooperare internationala" pentru a scoate tara din probleme, informeaza AFP si dpa.Luni dupa-amiaza, Guvernul a anuntat ca si marti va fiDe la tribuna Parlamentului, Juan Guaido a lansat un nou indemn populatiei sa participe marti la proteste in Capitala si in restul Venezuelei: "Maine, la ora trei, toata Venezuela in strada".Parlamentul a decretat, de asemenea, suspendarea livrarilor de petrol catre Cuba, invocand necesitatea de a face "economii de energie", intr-un moment in care populatia se confrunta cu cea mai mare criza energetica din istoria Venezuelei, in pofida rezervelor uriase de aur negru pe care le detine aceasta tara.Conform acordurilor bilaterale semnate in timpul fostului presedinte Hugo Chavez decedat in 2013, Venezuela trimite aproximativ 90.000 de barili pe zi aliatului sau socialist in schimbul unor servicii medicale. Cu toate acestea, aceasta cifra ar fi scazut cu 40% din cauza crizei care ii afecteaza capacitatea de productie, dar si a sanctiunilor SUA.Conform Constitutiei, proclamarea starii de alerta, etapa preliminara declararii starii de urgenta, deschide teoretic calea celor aproximativ 250 de tone de ajutoare umanitare furnizate in primul rand de SUA si stocate la granite, unde sunt blocate de guvernul presedintelui Maduro, care acuza o tentativa mascata de interventie militara.Duminica, presedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat ca recentele pene de curent reprezinta rezultatul unor atacuri cibernetice din partea SUA , explicatie calificata drept un scenariul hollywoodian de Juan Guaido, care a denuntat in fata parlamentarilor "coruptia si incompetenta serviciile publice responsabile de furnizarea electricitatii".Pe de alta parte, luni, guvernul venezuelean a primit o delegatie din partea biroului Inaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului Michelle Bachelet, potrivit anuntului facut pe Twitter de ministrul de Externe, Jorge Arreaza. Seful diplomatiei venezuelene a precizat ca discutiile au vizat "coordonarea si informarea despre politicile privind drepturile omului si protectia sociala in Venezuela", conform dpa.Departamentul de Trezorerie al SUA a sanctionat intre timp o banca din Moscova, detinuta in comun de companii de stat din Rusia si Venezuela, in incercarea de creste presiunea asupra regimului presedintelui Nicolas Maduro.Conform unui comunicat de presa al Departamentului, sunt blocate toate bunurile sau participatiile Evrofinance Mosnarbank, precum si entitatile detinute de aceasta in SUA sau controlate de cetateni americani.