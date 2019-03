Venezuela protesteaza in bezna. Guaido e in strada si cheama oamenii sa se opuna coruptiei si incompetentei (Video)

Guaido e in strada, Maduro acuza "imperialistii americani"

Venezolanos todos a sus puntos de concentracion, seguiremos en las calles hasta conquistar la libertad.



En Caracas la victoria es en la Av. Victoria. #VamosTodos pic.twitter.com/PsXvmpKO49 - Juan Guaido (@jguaido) March 9, 2019

De joi dupa-masa, capitala si aproape toate cele 23 de state in care este impartita Venezuela se confrunta cu jafuri, cu dificultati in spitale - unde generatoarele pot asigura doar urgentele, cu zboruri anulate, suspendarea cursurilor in scoli si intreruperea lucrului, ca urmare a lipsei electricitatii. Fara energie, nu functioneaza nici pompele de apa curenta, nici telefoanele fixe, nici Internetul."A trebuit sa gatim putinele alimente sarate pe care le aveam, ca sa nu se strice prea repede. Dormim afara, nu avem retea telefonica, toate magazinele sunt inchise. E haos", a relatat o venezueleana agentiei France Presse.Alimentarea cu energie s-a reluat partial vineri dupa-masa in unele cartiere din Caracas, apoi s-a intrerupt din nou.In aceste conditii, atat presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, cat si liderul opozitiei, Juan Guaido, recunoscut presedinte interimar de SUA si multe alte state, inclusiv Romania, si-au chemat sustinatorii sa manifesteze sambata.Maduro acuza "imperialismului american" ca a lasat Venezuela in bezna, in timp ce Guaido a iesit in mijlocul oamenilor pentru a le cere sa lupte cu regimul "corupt si incompetent" al lui Maduro."Le cer oamenilor din Venezuela sa iasa la demonstratiile impotriva regimului corupt si incompetent care ne-a lasat tara in intuneric", a declarat Guaido.