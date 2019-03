Venezuela reclama SUA la ONU pentru pana uriasa de curent care afecteaza tara incepand de joi

Ziare.

Aceste informatii vor fi oferite unei delegatii ale Inaltului Comisariat pentru Drepturile Omului din cadrul ONU, asteptate la Caracas, a declarat ministrul Comunicarii, Jorge Rodriguez."In cateva zile va veni in Venezuela o delegatie a ONU si vom oferi toate dovezile unei implicari americane", a declarat Rodriguez, la televiziunea publica venezuelana.Inaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului a anuntat vineri ca trimite o echipa de cinci persoane in Venezuela, pentru a se intalni cu "victime ale incalcarii drepturilor omului". Aceasta "misiune tehnica preliminara", care se va desfasura in perioada 11-22 martie, este menita sa pregateasca o eventuala vizita a Inaltului Comisar ONU, chiliana Michelle Bachelet, invitata in mod oficial de catre Guvernul venezuelean in noiembrie, a precizat biroul sau intr-un comunicat.Venezuela a inchis scolile si a suspendat activitatea mai multor firme dupa ce in capitala Caracas si in alte orase importante a continuat pana de curent care a inceput joi din cauza unei probleme la principala centrala hidroelectrica a tarii sud-americane.Mare parte a Venezuelei este fara electricitate de joi dupa-amiaza din cauza unor probleme la centrala Guri, o pana de curent care a afectat reteaua de telecomunicatii si serviciile de metrou din Caracas.Curentul s-a intrerupt la Caracas joi, la ora locala 16.50 (22.50, ora Romaniei), afectand toate cartierele capitalei si servicii precum metroul si semafoarele. Mii de persoane care plecau de la serviciu au fost nevoite sa parcurga kilometri pe jos inapoi acasa.Pana a afectat si activitati pe Aeroportul International Simon Bolivar, potrivit unor mesaje postate pe retele de socializare.Liniile telefonice si de Internet au fost de asemenea intrerupte brusc, dar si alimentarea cu apa in imobile, asigurata de pompe electrice.Intreruperile de curent electric sunt obisnuite in Venezuela, care se confrunta cu o grava criza economica, si sunt cronice in vest. Insa ele sunt mai rare la Caracas, mai ales cele de aceasta amploare.