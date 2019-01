Zeci de militari au fost arestati in Venezuela pentru ca s-au opus presedintelui Maduro

Ziare.

com

"Pana in prezent, au fost arestati 25 la locul insurectiei", in nordul capitalei Caracas, "si alti doi au fost arestati in alta parte", a declarat presei Diosdado Cabello, presedintele Adunarii Constituante, afiliata regimului.La orele 02:50 (06:50 GMT), un grup format dintr-un numar nedeterminat de militari ai Garzii Nationale Bolivariene din Macarao (vest) a declansat o insurectie, a anuntat armata intr-un comunicat, subliniind ca situatia se afla sub control, potrivit AFP.Conform armatei, militarii au furat un "lot de arme de razboi" de la un post militar din Petare (est), apoi s-au deplasat intr-o cazarma din cartierul Cotiza, in nordul capitalei.Pe un drum spre cazarma, inca in intuneric, insurgentii, inarmati si cu fetele descoperite, au inregistrat mesaje video publicate pe retelele sociale in care l-au criticat pe Nicolas Maduro si au cerut sprijin din partea populatiei.Revolta a avut loc in contextul apelului Opozitiei la manifestatie, miercuri, pentru un guvern de tranzitie si convocarea de alegeri libere. A fost prima mobilizare de anvergura dupa marile manifestatii din 2017 care s-au soldat cu 125 de morti.Reluand ofensiva in ultimele saptamani, Opozitia, majoritara in Parlament, l-a declarat ilegitim pe Nicolas Maduro , investit pentru al doilea mandat pe 10 ianuarie. Opozitia contesta rezultatul alegerilor prezidentiale de la 20 mai, nerecunoscute de o mare parte a comunitatii internationale.Curtea Suprema, sustinatoare a regimului, a replicat luni declarand la randul sau ilegitima conducerea Parlamentului. Institutia "nu are o conducere valida (...), toate actele sale sunt prin urmare invalide", potrivit deciziei celei mai inalte instante judiciare din tara.Saptamana trecuta, intr-o incercare de a fisura sprijinul acordat de armata presedintelui tarii, Parlamentul a promis o "amnistie" "functionarilor civili si militari" care vor refuza sa recunoasca al doilea mandat al lui Nicolas Maduro.