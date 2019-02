Ziua Z in Venezuela: Violente si granite inchise pentru a bloca ajutoarele internationale sa ajunga la oameni (Video)

Granite inchise, tensiuni in crestere

Presedintele care risca sa fie arestat daca se intoarce in tara ce o conduce

Violente la granita cu Brazilia

Juan Guaido, pe care aproximativ 50 de tari, inclusiv Romania, l-au recunoscut drept presedinte interimar, l-a sfidat pe liderul chavist, a incalcat un ordin judiciar care-i interzice sa paraseasca teritoriul tarii si a afirmat ca armata, pilonul regimului chavist, a "participat" la operatiune.Pe masura ce tensiunile si violentele escaladeaza la granite, soldatii credinciosi regimului lui Maduro incep sa se indoiasca de ordinele pe care le primesc. Trei membri ai garzii nationale din Venezuela au dezertat sambata, a anuntat agentia de migratie din Columbia, careia cei 3 i-au cerut ajutorul.Guvernul presedintelui Nicolas Maduro a inchis granitele, in timp ce liderii opozitiei se pregatesc sa aduca ajutor umanitar in Venezuela impotriva dorintelor partidului socialist de guvernamant.Trupele venezuelene din apropierea granitei columbiene au aruncat sambata cu gaze lacrimogene intr-un grup de oameni care doreau sa treaca in tara vecina sa munceasca, potrivit unui martor.Caracasul a decretat vineri seara inchiderea frontierei in statul Tachira (vest), care se invecineaza cu orasul columbian Cucuta, de unde tanarul opozant in varsta de 35 de ani intentioneaza sa conduca livrarile de ajutoare.Guaido, care a parasit capitala joi, cu un convoi de vehicule cu geamuri fumurii, a trecut in Columbia cu o zi inainte de data pe care a stabilit-o in vederea intrarii in tara a unor tone de alimente si medicamente acumulate de la 7 februarie in depozite la Cucuta."Problema este cum am ajuns aici, daca ei inchid spatiul aerian, orice tip de traversare maritima, blocheaza drumuri (...) . Suntem aici tocmai pentru ca fortele armate au participat si ele la acest proces", a declarat el, alaturi de presedintii Columbiei, Chile si Paraguay si de secretarul general al OEA.Vicepresedintele venezuelean Delcy Rodriguez a anuntat vineri seara inchiderea a trei poduri care leaga Venezuela de Columbia, dupa ce presedintele Nicolas Maduro a inchis vineri punctele vamale de la granita cu Brazilia, relateaza sambata agentia de stiri Xinhua."Din cauza amenintarilor grave si ilegale pe care le-a incercat guvernul columbian impotriva pacii si suveranitatii Venezuelei, guvernul a decis sa inchida partial cele trei poduri", a anuntat Rodriguez pe Twitter.Cele trei poduri Simon Bolivar, Santander si Union sunt cele mai importante puncte de trecere a frontierei dintre Venezuela si Columbia.Rodriguez a avertizat guvernul columbian sa "opreasca punerea la dispozitie a teritoriului Columbiei pentru atac, din ordinul lui Donald Trump impotriva dreptului venezuelenilor care traiesc in pace si suveranitate".Rodriguez a spus ca guvernul venezuelean a dat ample garantii poporului venezuelian si columbian pentru a putea trece frontiera in siguranta "de indata ce actiunile grosolane de violenta impotriva poporului nostru si a teritoriului nostru sunt controlate".Cu pumnul ridicat, Guaido a provocat o surpriza, aparand la "Venezuela Aid Live" cu putin inainte de sfarsitul acestui concert - de peste sapte ore - organizat la Cucuta de catre miliardarul britanic Richard Branson.Fondatorul Virgin intentioneaza sa adune 100 de milioane de dolari in 60 de zile, pe Internet, pentru Venezuela aflata in criza, din care au fugit 2,7 milioane de oameni din 2015, potrivit ONU.Opozantul a adaugat ca Garda Nationala Bolivariana a regimului chavist a jucat un rol decisiv.El nu a precizat cand si nici cum intentioneaza sa se intoarca in Venezuela, unde risca sa fie arestat, din cauza ca a incalcat interdictia de a iesi din tara, decretata de justitia loiala regimului.Rolul pe care vor alege sa-l joace militarii sambata ar urma sa fie hotarator. Nicolas Maduro le-a ordonat sa nu lase sa intre ajutoare trimise de Statele Unite la apelul adversarului sau.Insa Casa Alba a condamnat "utilizarea fortei" de catre armata venezueleana contra unor civili, reactionand astfel dupa uciderea a doua persoane care incercau sa tina frontiera deschisa trecerii dintr-o parte in alta a unor ajutoare depozitate in Brazilia.Doua persoane au fost ucise, iar alte 15 ranite, in ciocniri cu armata, in sud-estul Venezuelei, la frontiera cu Brazilia, in timp ce incercat sa impiedice militari sa blocheze un drum, cu scopul de a opri intrarea unor ajutoare umanitare."O femeie indiana si sotul sau au fost ucisi, iar alte 15 persoane din comunitatea indiana pemon, din cadrul muncipalitatii Gran Sabana, au fost ranite intr-un atac de catre un convoi al Garzii Nationale", a declarat vineri ONG-ul Kape kape pentru AFP.Municipalitatea Gran Sabana se afla in estul statului Bolivar (sud-est), la frontiera cu nordul Braziliei, unde sunt pe cale sa se depoziteze ajutoare umanitare destinate populatiei venezuelene.Ciocnirile au avut loc in timp ce membri ai acestei comunitati indiene incercau sa impiedice trecerea unui convoi de vehicule militare catre frontiera cu Brazilia - a carei inchidere a fost ordonata joi de catre presedintele venezuelean Nicolas Maduro. Seful statului refuza orice intrarea a unor ajutoare umanitare in tara sa, un pretext, in opinia sa, in vederea unei interventii armate menite sa-l rastoarne de la putere.Patru militari si un vehicul de tip jeep care faceau parte din convoiul militar au fost retinuti scurt timp de lideri ai comunitatii, potrivit unui raport al politiei la care AFP scrie ca a avut acces.