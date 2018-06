A fost descoperita "cartita" CIA care a furnizat WikiLeaks informatii clasificate - risca 135 de ani de inchisoare

Ziare.

Fostul agent CIA infrunta 13 capete de acuzare si risca pana la 135 de ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat, relateaza BBC.Acesta este acuzat ca ar fi furat date secrete ale agentiei CIA si le-ar fi oferit platformei Wikileaks, care a publicat cateva mii de documente in martie 2017, in care era detaliat programul CIA pentru razboiul cibernetic.Schulte mai este suspectat ca ar fi dezvoltat propriul malware, utilizat in accesarea datelor privind suspectii de terorism si alte tinte ale agentiei CIA, in ultimii sase ani. Acesta a demisionat in anul 2016 pentru a lucra in sectorul privat.Vault 7 (Seiful 7- n.red.) este seria de descoperiri din 2017, potrivit careia CIA se folosea de televizoare smart si telefoane high-tech pentru a spiona populatia. Este considerata cea mai mare scurgere de informatii din istoria agentiei."Schulte si-a tradat tara. Ca angajat CIA, Schulte a jurat ca isi va proteja tara, dar a pus-o in pericol prin transmiterea unor informatii clasificate", a declarat William Sweeney Jr., un oficial FBI.