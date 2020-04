Assange a avut copii cu avocata sa, cat a fost refugiat in Ambasada Ecuadorului

Ziare.

Australianul in varsta de 48 de ani, a carui extradare este ceruta de SUA in vederea judecarii sale pentru spionaj, este tatal a doi baieti de doi si respectiv un an, cu Stella Morris, in varsta de 37 de ani, o avocata a sa de origine sud-africana, noteaza AFP.Cotidianul britanic a publicat pe site-ul sau fotografii cu Assange si fiii sai, la un an de la arestarea australianului, precum si un interviu cu Stella Morris, in care aceasta povesteste intre altele cum "s-a indragostit" de el in 2015, dar si ca intentioneaza sa se casatoreasca."Sa te indragostesti intr-un context in care toata lumea incearca sa va distruga viata este un fel de gest de rebeliune", explica Morris, care face comparatia cu dragostea "in vreme de razboi"Ea afirma ca a ales sa dezvaluie existenta celor doi copii, Gabriel si Max, pentru ca se teme ca viata lui Assange sa "nu ia sfarsit" daca ramane la Belmarsh - inchisoarea londoneza de inalta siguranta unde este detinut - din cauza pandemiei cu noul coronavirus.Assange a participat la nasterea, la Londra, a celor doi copii prin legatura video, a mentionat ziarul, care mai precizeaza ca cei doi sunt cetateni britanici si si-au vizitat tatal in inchisoare.Justitia britanica a suspendat pana la 18 mai examinarea solicitarii de extradare a lui Assange, care este urmarit de SUA pentru ca a difuzat, din 2010, peste 700.000 de documente clasificate privind activitati militare si diplomatice americane, mai ales in Irak si Afganistan.Amintim ca Assange a fost arestat la Londra , in urma cu fix un an, pe 11 aprilie 2019.