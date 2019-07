Assange nu va fi extradat intr-o tara unde risca pedeapsa cu moartea. Asta include SUA

Ziare.

Este "o conditie fundamentala a acordului la care am ajuns, ca nu vom permite sa fie extradat intr-un loc unde ar putea risca pedeapsa cu moartea. Aceasta garantie ramane solida", a afirmat Duncan intr-o conferinta de presa la Quito, relateaza AFP.Julian Assange este acuzat de spionaj de catre SUA, care au cerut extradarea sa. Audierea pentru analizarea acestei cereri va avea loc la sfarsitul lunii februarie 2020 in Marea Britanie.Statele Unite ii reproseaza ca a pus in pericol unele dintre sursele lor prin publicarea in 2010 de catre WikiLeaks a 250.000 de telegrame diplomatice si a circa 500.000 de documente confidentiale despre activitatile armatei americane in Irak si Afganistan. SUA il acuza, de asemenea, ca a "complotat" cu fostul analist militar Chelsea Manning, aflat la originea acestei scurgeri fara precedent.Refugiat timp de aproape sapte ani in Ambasada Ecuadorului la Londra, unde a beneficiat de azil politic, Julian Assange a fost retinut la 11 aprilie de politia din Marea Britanie, cu acordul acestei tari sud-americane.El a fost imediat plasat in detentie si apoi condamnat la o pedeapsa de 50 de saptamani de inchisoare la 1 mai, pentru incalcarea conditiilor libertatii sale conditionate.Guvernul ecuadorian a sustinut ca a primit garantii scrise din partea Londrei, in momentul in care i-a retras azil australianului, ca acesta nu va fi extradat spre o tara unde ar putea fi supus torturii sau pedepsei cu moartea.SUA au lansat 18 capete de acuzare impotriva lui Julian Assange, iar cumulul pedepselor prevazute de toate aceste acuzatii se ridica la 175 de ani de inchisoare.Justitia federala americana autorizeaza pedeapsa cu moartea pentru infractiuni pasibile de pedeapsa capitala, inclusiv spionaj, conform site-ului specializat Death Penalty Information Center.