Chelsea Manning, una dintre principalele surse WikiLeaks, trimisa, din nou, la inchisoare

Aceasta figura simbolica pentru persoanele transgender "a fost incarcerata" la finalul unei audieri in fata unei instante din Alexandria, in apropiere de Washington, a declarat Andrew Stepanian, purtator de cuvant al aparatorilor ei, relateaza AFP.Judecatorul Anthony Trenga a adaugat ca este pasibila de o amenda de 500 de dolari pe zi daca refuza sa coopereze dupa 30 de zile de detentie si de 1.000 de dolari pe zi dupa 60 de zile de inchisoare.Chelsea Manning a petrecut deja sapte in inchisoare pentru sustragerea si transmiterea catre WikiLeaks, in 2010, a circa 750.000 de cablograme diplomatice si informatii militare, a caror publicare au pus SUA intr-o situatie jenanta.Ea a fost trimisa dupa gratii, la 8 martie, pentru ca a refuzat sa depuna marturie in fata unui mare juriu format pentru a-l ancheta pe Julian Assange, denuntand o procedura "opaca" si putin democratica.Un instrument-cheie al sistemului de justitie american, aceste grupuri de cetateni sunt infiintate in cele mai grave cazuri penale si sunt insarcinate sa ancheteze in conditii de maxima confidentialitate.Chelsea Manning a fost eliberata in urma cu o saptamana din motive tehnice, marele juriu care urma sa o audieze aflandu-se la incheierea mandatului. Dar un nou colectiv de cetateni tocmai a fost format prin tragere la sorti pentru a continua ancheta.Joi, ea a refuzat din nou sa participe la lucrarile acestuia. "Nu voi renunta la principiile mele, as prefera sa mor efectiv de foame decat sa imi schimb parerea", a declarat Chelsea Manning in fata judecatorului Trenga. Magistratul i-a raspuns ca nu este nimic "dezonorant" sa isi indeplineasca datoria sa de cetatean.