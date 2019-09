CIA l-ar fi spionat pe Assange in toaleta pentru femei

Ziare.

Firma spaniola de securitate Undercover Global ar fi inregistrat intalnirile dintre Assange si avocatii lui din ambasada ecuadoriana, punand materialele la dispozitia Serviciilor Secrete americane, CIA, relateaza cotidianul spaniol "El Pais".Firma de securitate ar fi instalat microfoane in extinctoare si in toaleta pentru femei, unde se intalneau avocatii lui Assange de frica tocmai sa nu fie ascultati. Mai mult decat atat, CIA a putut sa asculte convorbirile in timp real, conform cotidianului spaniol. Unul dintre avocatii lui Assange a declarat ca se fac cercetari la Curtea Nationala a Spaniei. Un purtator de cuvant al institutiei a refuzat sa ofere declaratii.Assange a fost arestat in aprilie la Londra si se afla de atunci in inchisoare, pentru incalcarea regulilor care reglementeaza conditiile de azil in ambasada Ecuadorului. Acolo a stat timp de sapte ani, pentru a nu fi extradat in Suedia, in urma unor acuzatii de viol din 2010.La finele lui februarie anul viitor, un tribunal din Marea Britanie va decide posibila extradare a lui Julian Assange in Statele Unite. Australianul risca sa fie deferit justitiei americane pentru mai multe acuzatii, inclusiv spionaj.Daca va fi gasit vinovat in toate cele 18 capete de acuzare, acesta ar putea fi condamnat la inchisoare pe viata.