Julian Assange a fost audiat in calitate de presupusa victima a unor acte de spionaj

Militantul cibernetic australian de 48 de ani este detinut la Londra, in asteptarea unei audieri, in februarie, asupra posibilei sale extradari spre SUA. El risca acolo o pedeapsa de pana la 175 de ani de inchisoare pentru ca a publicat documente secrete americane pe site-ul WikiLeaks, informeaza AFP.Potrivit unui comunicat al avocatilor sai, spionajul al carui tinta a fost el arata ca este cu atat mai necesar ca "justitia britanica sa decida sa refuze extradarea (lui Assange) in SUA, unde nu exista nicio garantie" pentru el.Pentru a vorbi cu judecatorul spaniol prin conferinta video, Assange a fost transferat din inchisoarea din Belmarsh, in sudul Londrei, la un tribunal din Westminster. In fata cladirii, manifestanti purtand masti cu chipul lui Assange cereau eliberarea lui, relateaza AFP.Assange sustine ca a fost, timp de ani de zile, victima unui sistem de spionaj organizat de societatea de securitate Undercover Global (UC Global) a spaniolului David Morales.Judecatorul de la Inalta Curte de Justitie spaniola incearca sa afle daca Undercover Global Ltd, insarcinata de Ecuador sa asigure securitatea ambasadei din Londra intre 2015 si 2018, a obtinut fraudulos informatii despre Assange transmise apoi SUA.Potrivit plangerii sale, microfoane si camere erau ascunse chiar si in toaletele pentru femei, unde australianul organiza numeroase intalniri din ratiuni de confidentialitate.Avocatii sai afirma ca dispun de "dovezi enorme", date ale companiei si marturii ale fostilor angajati. "Plangerea care face obiectul unei anchete in Spania sustine ca Assange a fost obiectul unei ingerinte masive (...) din partea autoritatilor nord-americane", potrivit comunicatului lor.In 2010, WikiLeaks a publicat mai mult de 700.000 de documente confidentiale cu privire la activitatile militare si diplomatice americane, evocand in special incalcari ale drepturilor omului comise de SUA, inclusiv asasinate de civili irakieni trecute sub tacere.In 2012, Assange s-a refugiat in ambasada Ecuadorului de la Londra, pentru a evita extradarea lui spre Suedia, unde era acuzat de viol, urmarirea penala fiind de atunci abandonata. Dupa sapte ani, politia britanica l-a mutat la 11 aprilie 2019, dupa ce Ecuadorul i-a retras protectia.El ispaseste 50 de saptamani de inchisoare, pentru incalcarea conditiilor eliberarii sale provizorii, atunci cand s-a refugiat in ambasada.